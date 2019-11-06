Монобанк это отдельное подразделение Универсал банка.
Все выпущенные Монобанком карты это карты Универсал банка. Что указано на картах в том числе.
Поясняю дле тех кто не понимает.
П.С.
страница 1577, а приходиться такие простые вещи пояснять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:05
Додано: Чет 07 лис, 2019 05:51
Re: Monobank
Додано: Чет 07 лис, 2019 06:25
Re: Monobank
Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
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