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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:05

  she_ne_investor написав:монобанк це недо-банк

Монобанк это отдельное подразделение Универсал банка.
Все выпущенные Монобанком карты это карты Универсал банка. Что указано на картах в том числе.

Поясняю дле тех кто не понимает.

П.С.
страница 1577, а приходиться такие простые вещи пояснять :(
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:51

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Поясняю дле тех кто не понимает.
Поддержке это объясняйте. Участники обсуждения здесь и так в курсе :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 06:25

Re: Monobank

  she_ne_investor написав:Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?

Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
ingtrans
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