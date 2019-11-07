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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:05

  she_ne_investor написав:монобанк це недо-банк

Монобанк это отдельное подразделение Универсал банка.
Все выпущенные Монобанком карты это карты Универсал банка. Что указано на картах в том числе.

Поясняю дле тех кто не понимает.

П.С.
страница 1577, а приходиться такие простые вещи пояснять :(
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:51

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Поясняю дле тех кто не понимает.
Поддержке это объясняйте. Участники обсуждения здесь и так в курсе :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 06:25

Re: Monobank

  she_ne_investor написав:Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?

Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:08

  R3WIND написав:Кто-то уже тестил новые карты? Как там пропускает в аеропортах без оборота?

Обороты не требуются, лучше ходить по мастеру.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

Re: Monobank

  mikos написав:Обороты не требуются, лучше ходить по мастеру.

Кстати, если было посещение только мастеркардовского зала по Mastercard, то по идее оборот в любом случае не требуется, потому что у карт Mastercard есть грйес-период 30 дней после выпуска, в течение которых не требуется оборот для посещения залов Mastercard. Но я всё равно верю, что оборот не нужен.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:02

Синорилам на замітку: якщо наступного разу Моня запитає, чому ви щодня переганяєте гроші між картками, то потрібно відповідати, що ви просто дуже любите гратися з котиком.
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17

  klug написав:Синорилам на замітку: якщо наступного разу Моня запитає, чому ви щодня переганяєте гроші між картками, то потрібно відповідати, що ви просто дуже любите гратися з котиком.
https://t.me/OGoMono/318

А мне нравицца как дурне котяра шайбу шпуняе :mrgreen:
Ещё бы сделали чем больше перевод тем толще шайба. Я бы тогда попытался запулить котярой шайбу до среза экрана :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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