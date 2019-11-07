Монобанк это отдельное подразделение Универсал банка.
Все выпущенные Монобанком карты это карты Универсал банка. Что указано на картах в том числе.
Поясняю дле тех кто не понимает.
П.С.
страница 1577, а приходиться такие простые вещи пояснять
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:05
Додано: Чет 07 лис, 2019 05:51
Re: Monobank
Додано: Чет 07 лис, 2019 06:25
Re: Monobank
Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:08
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25
Re: Monobank
Кстати, если было посещение только мастеркардовского зала по Mastercard, то по идее оборот в любом случае не требуется, потому что у карт Mastercard есть грйес-период 30 дней после выпуска, в течение которых не требуется оборот для посещения залов Mastercard. Но я всё равно верю, что оборот не нужен.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:02
Синорилам на замітку: якщо наступного разу Моня запитає, чому ви щодня переганяєте гроші між картками, то потрібно відповідати, що ви просто дуже любите гратися з котиком.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17
А мне нравицца как дурне котяра шайбу шпуняе
Ещё бы сделали чем больше перевод тем толще шайба. Я бы тогда попытался запулить котярой шайбу до среза экрана
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:27
Re: Monobank
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34
А штрафную шайбу сделать красного цвета. Мультики так мультики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:39
Сlientage, а як в хокеї з поля видаляють?
Забацати таку анімацію.
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