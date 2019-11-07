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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1575157615771578
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51

  ingtrans написав:
  she_ne_investor написав:Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?

Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.

Та я в курсі - це єдиний варіант, коли в теба аж дві карти (і правда, навіщо звичайній людині більше двох карт :)). Прикол в тому, що коли ти відкриваєш преміум карту, вони звичайну закривають (причому народ матерився, що без попередження) бо "гривневий рахунок може бути тільки один". Тобто описаний мною варіант в монобанку неможливий, не кажучи вже про окремі карткові рахунки в одній валюті. Бо навіщо звичайній людині більше одного рахунку.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:13

Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.

В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал. Было конечно что он НЕ приходил, вообще. Разное может быть .

Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.

Кому нужен банк корреспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.

, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать. :mrgreen:

UPD:
Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:26

  proftpd66 написав:Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.

В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал. Было конечно что он НЕ приходил, вообще. Разное может быть .

Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.

Кому нужен банк корреспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.

, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать. :mrgreen:

UPD:
Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD

Прописка не Донецкая случайно?
У коллег новая волна блокировок на промежуточных банках и общее у них Донецкая прописка на подконтрольных территориях.
curiousobro
 
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  #<1 ... 1575157615771578
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