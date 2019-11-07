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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1575157615771578 Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51 ingtrans написав: she_ne_investor написав: Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ? Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?

Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно. Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.

Та я в курсі - це єдиний варіант, коли в теба аж дві карти (і правда, навіщо звичайній людині більше двох карт ). Прикол в тому, що коли ти відкриваєш преміум карту, вони звичайну закривають (причому народ матерився, що без попередження) бо "гривневий рахунок може бути тільки один". Тобто описаний мною варіант в монобанку неможливий, не кажучи вже про окремі карткові рахунки в одній валюті. Бо навіщо звичайній людині більше одного рахунку. Та я в курсі - це єдиний варіант, коли в теба аж дві карти (і правда, навіщо звичайній людині більше двох карт). Прикол в тому, що коли ти відкриваєш преміум карту, вони звичайну закривають (причому народ матерився, що без попередження) бо "гривневий рахунок може бути тільки один". Тобто описаний мною варіант в монобанку неможливий, не кажучи вже про окремі карткові рахунки в одній валюті. Бо навіщо звичайній людині більше одного рахунку. she_ne_investor Повідомлень: 2530 З нами з: 23.09.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:13



В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал. Было конечно что он НЕ приходил, вообще. Разное может быть .



Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.



Кому нужен банк корреспондент:

Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.



, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.



UPD:

Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал.Разное может быть .Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.Кому нужен банк корреспондент:, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?

https://forum.finance.ua/topic225078.html proftpd66

Повідомлень: 1245 З нами з: 22.12.16 Подякував: 122 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:26 proftpd66 написав: Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.



В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал. Было конечно что он НЕ приходил, вообще. Разное может быть .



Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.



Кому нужен банк корреспондент:

Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.



, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.



UPD:

Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал.Разное может быть .Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.Кому нужен банк корреспондент:, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD

Прописка не Донецкая случайно?

У коллег новая волна блокировок на промежуточных банках и общее у них Донецкая прописка на подконтрольных территориях. Прописка не Донецкая случайно?У коллег новая волна блокировок на промежуточных банках и общее у них Донецкая прописка на подконтрольных территориях. curiousobro Повідомлень: 2414 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1575157615771578 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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