she_ne_investor написав:Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?
Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
Та я в курсі - це єдиний варіант, коли в теба аж дві карти (і правда, навіщо звичайній людині більше двох карт ). Прикол в тому, що коли ти відкриваєш преміум карту, вони звичайну закривають (причому народ матерився, що без попередження) бо "гривневий рахунок може бути тільки один". Тобто описаний мною варіант в монобанку неможливий, не кажучи вже про окремі карткові рахунки в одній валюті. Бо навіщо звичайній людині більше одного рахунку.
Переводил деньги с привата на монобанк, деньги пропали. С привата успешно ушли, но монобанк платеж принимать отказался. Тп монобанка уже второй день юлит.Вначале уверяли что деньги пришли и лежат на карте, теперь уверяют, что никаких денег не было. Сколько в таких случаях ждут перед подачей заявления спец. обученым людям?