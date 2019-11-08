Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51
ingtrans написав: she_ne_investor написав:
Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?
Он хотел сказать, что при открытии Iron или Platinum фактически получаешь 2 карты (Mastercard и Visa), но привязаны они к одному счету. К тому же, одна будет виртуальной. По Platinum обещают и вторую физическую, но пока ее заказать невозможно.
Та я в курсі - це єдиний варіант, коли в теба аж дві карти (і правда, навіщо звичайній людині більше двох карт
). Прикол в тому, що коли ти відкриваєш преміум карту, вони звичайну закривають (причому народ матерився, що без попередження) бо "гривневий рахунок може бути тільки один". Тобто описаний мною варіант в монобанку неможливий, не кажучи вже про окремі карткові рахунки в одній валюті. Бо навіщо звичайній людині більше одного рахунку.
she_ne_investor
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:13
Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.
В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал.
Было конечно что он НЕ приходил, вообще.
Разное может быть .
Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.
Кому нужен банк корреспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.
, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.
UPD:
Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:26
proftpd66 написав:
Этот банк не предоставляет поиск пришедшего SWIFT в своем же банке. Просят только протокол.
В примате слал с разных банков, были разные проблемы, вопрос решался часто поиском свифта, если он был, но не был засчитал.
Было конечно что он НЕ приходил, вообще.
Разное может быть .
Сейчас надо просить полный SWIFT протокол у самого Джорджа Уокера младшего.
Кому нужен банк корреспондент:
Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y., USA.
, то можно через Ощад принимать, Ощад использует этот банк . Не знаю, правда как сам Ощад это будет решать.
UPD:
Алла тоже имеет кор. счет от Deutsche в USD
Прописка не Донецкая случайно?
У коллег новая волна блокировок на промежуточных банках и общее у них Донецкая прописка на подконтрольных территориях.
curiousobro
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:47
curiousobro написав:
Прописка не Донецкая случайно?
У коллег новая волна блокировок на промежуточных банках и общее у них Донецкая прописка на подконтрольных территориях.
нет, эта проблема была в 2016 году. Сейчас пока нету.
Сейчас платеж платеж пришел в универсал, но они не хотят его засчитывать. Нужно только протокол, в таком случае переходим на Ощад24.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:47
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:09
Переводил деньги с привата на монобанк, деньги пропали. С привата успешно ушли, но монобанк платеж принимать отказался. Тп монобанка уже второй день юлит.Вначале уверяли что деньги пришли и лежат на карте, теперь уверяют, что никаких денег не было. Сколько в таких случаях ждут перед подачей заявления спец. обученым людям?
fenreg
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Додано: Суб 09 лис, 2019 01:21
Monobank вирішив сьогодні стрільнути собі в ногу. Зробили рекламний випуск в ютьюб і вказали карту України без Криму. Зашквар хрестоматійний, і тут навіть котікі не врятують.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 01:32
Що ж, карма-це зла штука
Тхоробанк і його "геніальний" співзасновник сьогодні смачно наїлися лайна! More is coming!
Nighthawk
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