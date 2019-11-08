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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:11

Re: Monobank

IMPRINTER написав:Monobank вирішив сьогодні стрільнути собі в ногу. Зробили рекламний випуск в ютьюб і вказали карту України без Криму. Зашквар хрестоматійний, і тут навіть котікі не врятують.

Та вони ж там не зовсім дурні)), може то все таки конкуренти? Чи запуск в Великобританії не пішов і переносять на схід?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:17

Re: Monobank

  Flamingo написав:Если Вы перекладываете пачку собственных денег с кармана брюк в карман пиджака - Вы совершаете мунтую операцию?

Естественно, мутная. Во-первых, вские мошеннии, видя такое, захотят вас на эту сумму побрить. Во-вторых, типа не мощенники, а органы увидев у вас бабло при переносе, сразу же заинтересуются, а откуда они собственно у вас? Цель обоих - вас побрить, первые на то что видят и смогут дотянуться, вторые минимум на штрафы, а максимум на всю сумму + штрафы, а заодно может и еще чег накопаем...
Так что не надо перекладывать крупные суммы из пиджака в каман брюк ;)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:23

  IMPRINTER написав:Monobank вирішив сьогодні стрільнути собі в ногу. Зробили рекламний випуск в ютьюб і вказали карту України без Криму. Зашквар хрестоматійний, і тут навіть котікі не врятують.

Зображення

Показана зона выдачи карты. НБУ запретил работать на територии Крыма
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:55

Re: Monobank

  BBC написав:Показана зона выдачи карты. НБУ запретил работать на територии Крыма
По Вашему в "лугандонии" он работать разрешил? А они на карте есть!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:57

Re: Monobank

  ol_zy написав:Так что не надо перекладывать крупные суммы из пиджака в каман брюк ;)

Даже ночью и дома за закрытыми дверями и занавешенными окнами, когда точно никто не увидит? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:13

BBC
на территории лугандона тоже запрещено - но тут он есть )

отмазка не засчитана - горох поначалу там тоже писал типа - это типа зона покрытия )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:16

  IMPRINTER написав:BBC
на территории лугандона тоже запрещено - но тут он есть )

отмазка не засчитана - горох поначалу там тоже писал типа - это типа зона покрытия )

Да там вообще все не засчитано, включая армию ботов, которые под копирку штампуют "Ой, какой вы солидный, как четко прояснили ситуацию!" и "Зрада не пройдет благодаря вашему взвешенному и быстрому реагированию" бла-бла-бла.
Аж тошно стало, кинул кого-то в блоклист, но дальше время решил не тратить на этих компостоботов. Сейчас смотрю на карту Форварда Ко-Ко для замены.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:50

  Slx написав:Сейчас смотрю на карту Форварда

Вирішили перейти з вати на чистокровного москаля?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:03

  klug написав:
  Slx написав:Сейчас смотрю на карту Форварда

Вирішили перейти з вати на чистокровного москаля?

З ватанів, котрі мене, як клієнта їх банку, за дебіла вважають. То ж при альтернативі поки що з тхоро покінчено. А Форвард... стрічка українська на логотипі присутня. І я ж заради своєї вигоди, а не їхньої дивлюсь.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:38

Re: Monobank

  klug написав:чистокровного москаля?


:) БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД
+50грн !
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greenozon
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