Flamingo написав:Если Вы перекладываете пачку собственных денег с кармана брюк в карман пиджака - Вы совершаете мунтую операцию?
Естественно, мутная. Во-первых, вские мошеннии, видя такое, захотят вас на эту сумму побрить. Во-вторых, типа не мощенники, а органы увидев у вас бабло при переносе, сразу же заинтересуются, а откуда они собственно у вас? Цель обоих - вас побрить, первые на то что видят и смогут дотянуться, вторые минимум на штрафы, а максимум на всю сумму + штрафы, а заодно может и еще чег накопаем... Так что не надо перекладывать крупные суммы из пиджака в каман брюк
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
IMPRINTER написав:BBC на территории лугандона тоже запрещено - но тут он есть )
отмазка не засчитана - горох поначалу там тоже писал типа - это типа зона покрытия )
Да там вообще все не засчитано, включая армию ботов, которые под копирку штампуют "Ой, какой вы солидный, как четко прояснили ситуацию!" и "Зрада не пройдет благодаря вашему взвешенному и быстрому реагированию" бла-бла-бла. Аж тошно стало, кинул кого-то в блоклист, но дальше время решил не тратить на этих компостоботов. Сейчас смотрю на карту Форварда Ко-Ко для замены.
З ватанів, котрі мене, як клієнта їх банку, за дебіла вважають. То ж при альтернативі поки що з тхоро покінчено. А Форвард... стрічка українська на логотипі присутня. І я ж заради своєї вигоди, а не їхньої дивлюсь.