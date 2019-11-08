RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:19

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Так что не надо перекладывать крупные суммы из пиджака в каман брюк ;)

Даже ночью и дома за закрытыми дверями и занавешенными окнами, когда точно никто не увидит? ;)

Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос :). Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 20.01.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:35

  greenozon написав:
  klug написав:чистокровного москаля?


:) БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД

На паркані теж написано, а лежать дрова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1577157815791580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, ingtrans, melkh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.