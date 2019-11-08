Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос . Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:19
Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос . Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:35
На паркані теж написано, а лежать дрова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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