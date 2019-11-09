Додано: Нед 10 лис, 2019 01:06

greenozon написав: klug написав: чистокровного москаля? чистокровного москаля?



БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД

Ха(три раза).Открываем структуру собственности и видим что стопроцентным собственником этого самого форварда является банк русский стандарт рф.А то что переименовали то такое.Как уже вон выше было замечено на заборе пишут х*й, а там дрова.Вообще меня удивляет желание людей залесть в какое-то г.Несколько лет назад когда просматривал банки наткнулся на него.Да он там на ладан дышал, упасть мог в любой момент.С тех пор может что то и поменялось, не интересовался его показателями.Но судя по всему все так и осталось - сегодня вроде он есть и завтра вроде тоже, и через пару месяцев, а может и нет.Как говорится ну не смогла я , не смогла )))