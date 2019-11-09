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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:19

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Так что не надо перекладывать крупные суммы из пиджака в каман брюк ;)

Даже ночью и дома за закрытыми дверями и занавешенными окнами, когда точно никто не увидит? ;)

Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос :). Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:35

  greenozon написав:
  klug написав:чистокровного москаля?


:) БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД

На паркані теж написано, а лежать дрова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:01

  Slx написав:А Форвард... стрічка українська на логотипі присутня. І я ж заради своєї вигоди, а не їхньої дивлюсь.


Я думаю, вас насправді збудив відтінок бордо, як у 25%.

Але просто введіть у Гугл словосполучення "Банк русский стандарт" - і вам одразу стане зрозумілим, які підступні ті москалі, що використали кольори передвиборчої компанії Порошенка аж за 4 роки до виборів. Власне, може тому він і програв :wink:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:06

  greenozon написав:
  klug написав:чистокровного москаля?


:) БРС канув у лету, колего, зараз це - ФОРВАРД

Ха(три раза).Открываем структуру собственности и видим что стопроцентным собственником этого самого форварда является банк русский стандарт рф.А то что переименовали то такое.Как уже вон выше было замечено на заборе пишут х*й, а там дрова.
Вообще меня удивляет желание людей залесть в какое-то г.Несколько лет назад когда просматривал банки наткнулся на него.Да он там на ладан дышал, упасть мог в любой момент.С тех пор может что то и поменялось, не интересовался его показателями.Но судя по всему все так и осталось - сегодня вроде он есть и завтра вроде тоже, и через пару месяцев, а может и нет.Как говорится ну не смогла я , не смогла )))
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:31

  Навуходоносор написав:Я думаю, вас насправді збудив відтінок бордо, як у 25%.

Аж встав! Як це я сам не зрозумів? ДРЯКУЮ! Себто, ДЮКАЮ! Тобто... ну ви зрозуміли :wink:

Ну подивлюсь зараз інший варіант ще, так і бути.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:58

любая банка которая дает 15+% овернайт (минус 19.5%) практически дефолтная. Кроме газотравки.

этот форвард возможно использовали для отмывки. Веб-мани минимум два раза отмывала в 2013 году и после запрета вебмани в 2016, тогда они конвертнули WMU в WMZ принудительно, по хорошему курсу, скорее всего отмыли через как-то через украинский банк.

пока банка дает 150% годовых владельцу, то вряд ли будут закрывать :)
по картам должны выполатить до 200к
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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