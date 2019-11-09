Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос . Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:19
Не - ну когда с карты банка, на свою же вторую карту этого же банка - то не вопрос . Речь же шла о разных банках, а это уже на улице и/или при посторонних...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:35
На паркані теж написано, а лежать дрова.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:01
Я думаю, вас насправді збудив відтінок бордо, як у 25%.
Але просто введіть у Гугл словосполучення "Банк русский стандарт" - і вам одразу стане зрозумілим, які підступні ті москалі, що використали кольори передвиборчої компанії Порошенка аж за 4 роки до виборів. Власне, може тому він і програв
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:06
Ха(три раза).Открываем структуру собственности и видим что стопроцентным собственником этого самого форварда является банк русский стандарт рф.А то что переименовали то такое.Как уже вон выше было замечено на заборе пишут х*й, а там дрова.
Вообще меня удивляет желание людей залесть в какое-то г.Несколько лет назад когда просматривал банки наткнулся на него.Да он там на ладан дышал, упасть мог в любой момент.С тех пор может что то и поменялось, не интересовался его показателями.Но судя по всему все так и осталось - сегодня вроде он есть и завтра вроде тоже, и через пару месяцев, а может и нет.Как говорится ну не смогла я , не смогла )))
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:31
Додано: Нед 10 лис, 2019 01:58
любая банка которая дает 15+% овернайт (минус 19.5%) практически дефолтная. Кроме газотравки.
этот форвард возможно использовали для отмывки. Веб-мани минимум два раза отмывала в 2013 году и после запрета вебмани в 2016, тогда они конвертнули WMU в WMZ принудительно, по хорошему курсу, скорее всего отмыли через как-то через украинский банк.
пока банка дает 150% годовых владельцу, то вряд ли будут закрывать
по картам должны выполатить до 200к
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 09:31
Лучше заказать заранее и суммы выше 50к в эквиваленте, только через менеджера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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