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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:32
vlad123 написав:К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией.
А конкретніше можна? Коміс за відкриття, вхід, вихід з рахунку? Залежить від суми?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 22:33
А гривневые то как? Отдают без лишней суеты или тоже через транзитник?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:52
vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Горячка говорит, что все без комиссий
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Додано: Вів 12 лис, 2019 00:38
novichok написав: vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Горячка говорит, что все без комиссий
Может в тас что-то не догоняют? Они это могут
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57
vlad123 написав:
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Получал на неделе пиндосы в тасе - всё до копейки без комиссии. Из минусов только 3 дня ожидания доставки валюты в отделение. Для транзита открывали мгновенную плативку. Так-что или вы что-то не договариваете, или менеджеры таси тупят.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:05
vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Нет никакой комиссии. Недавно получал немного зелени и ни о какой комиссии не было речи. Вы в универсале, случайно, не работаете?
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