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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:32

Re: Monobank

vlad123 написав:К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией.

А конкретніше можна? Коміс за відкриття, вхід, вихід з рахунку? Залежить від суми?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:33

А гривневые то как? Отдают без лишней суеты или тоже через транзитник?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:52

  vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!! :oops: Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)

Горячка говорит, что все без комиссий
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:38

  novichok написав:
  vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!! :oops: Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)

Горячка говорит, что все без комиссий

Может в тас что-то не догоняют? Они это могут
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:57

Re: Monobank

  vlad123 написав:К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!

Получал на неделе пиндосы в тасе - всё до копейки без комиссии. Из минусов только 3 дня ожидания доставки валюты в отделение. Для транзита открывали мгновенную плативку. Так-что или вы что-то не договариваете, или менеджеры таси тупят.
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Gas
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:34

Re: Monobank

  Gas написав:Из минусов только 3 дня ожидания доставки валюты в отделение.
Мне на горячке сказали, что можно заказать валюту за 2 дня до окончания депо - тогда ждать не придется. Вчера заказал. На завтра. Жду ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:05

  vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!! :oops: Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)

Нет никакой комиссии. Недавно получал немного зелени и ни о какой комиссии не было речи. Вы в универсале, случайно, не работаете?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:04

Re: Monobank

  Порт написав:Вы в универсале, случайно, не работаете?

А универсал - это тоже тас. На логотип универсала посмотрите внимательней.
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Gas
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:45

  Gas написав:
  Порт написав:Вы в универсале, случайно, не работаете?

А универсал - это тоже тас. На логотип универсала посмотрите внимательней.

Група ТАС володіє Таскомбанком, Універсалбанком, страховими і т.д. Те, що у них один власник, не робить їх однією організацією.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:59

  klug написав:
  Gas написав:
  Порт написав:Вы в универсале, случайно, не работаете?

А универсал - это тоже тас. На логотип универсала посмотрите внимательней.

Група ТАС володіє Таскомбанком, Універсалбанком, страховими і т.д. Те, що у них один власник, не робить їх однією організацією.

Но изначальная инфраструктура ИТ, бизнесс-процессы Универсала получше ТАС, т.к. Греки в своё время вкладывали очень много.
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