Додано: Вів 12 лис, 2019 16:39

Ещё раз более подробно....

Я клиент МОНО и Тас (в последнем есть и карты и счета в разных тарифах и валютах) заказал через гор.линию МОНО и продублировал через гор.линию ТАС 2500 убитых енота - закончился депо в МОНО...пришел в отделение ТАС (Тимошенко, Киев) деньги заказанные мною были но и кассир и менеджер и зам.зава отделения сказали что получение ВАЛЮТЫ с депо МОНО только через транзитный счёт (открытие с комиссией) и сказали что это у них такие условия и о них знает МОНО но не предупреждает ...что люди приходят ругаются но нет никакого другого выхода или комис или идите в Универсал ...позвонил на горячку МОНО сказал что хочу забрать нал в usd ...сказала перезвонит ...через 10 минут перенабрали сказали ждёт сумма в отделении. Подъехал снял....