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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:38

  Savage Mind написав:
  klug написав:
  Gas написав:Група ТАС володіє Таскомбанком, Універсалбанком, страховими і т.д. Те, що у них один власник, не робить їх однією організацією.

Но изначальная инфраструктура ИТ, бизнесс-процессы Универсала получше ТАС, т.к. Греки в своё время вкладывали очень много.

Саме щоб вирішити цю проблему, новий власник перевів процесинг на TAS Link, а бізнес-процеси з одного боку "пакращуються" колишнім менеджментом Прихвата, а з іншого - просто знищуються разом з мережею відділень. Від греків залишився лише салат у секретарки голови правління.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38

  vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!! :oops: Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)

Я в сентябре забирал валюту с монодепо в ТАСе и никаких комиссий не платил, хотя транзитный счёт открывали. Ересь какая-то
Востаннє редагувалось Shustoff в Вів 12 лис, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:39

Получение валюты по окончанию депо МОНО через ТАС

Ещё раз более подробно....
Я клиент МОНО и Тас (в последнем есть и карты и счета в разных тарифах и валютах) заказал через гор.линию МОНО и продублировал через гор.линию ТАС 2500 убитых енота - закончился депо в МОНО...пришел в отделение ТАС (Тимошенко, Киев) деньги заказанные мною были но и кассир и менеджер и зам.зава отделения сказали что получение ВАЛЮТЫ с депо МОНО только через транзитный счёт (открытие с комиссией) и сказали что это у них такие условия и о них знает МОНО но не предупреждает ...что люди приходят ругаются но нет никакого другого выхода или комис или идите в Универсал ...позвонил на горячку МОНО сказал что хочу забрать нал в usd ...сказала перезвонит ...через 10 минут перенабрали сказали ждёт сумма в отделении. Подъехал снял....

Ещё раз позвонил на ГОРЯЧКУ ТАСа ...открытие Валютного транзитного счёта с комиссией!!!!
Востаннє редагувалось vlad123 в Вів 12 лис, 2019 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:44

Re: Monobank

Добрый день, .....!

11/11/19 нам поступил сигнал от MasterCard, ваша карта была скомпрометирована (данные карты были скопированы, по ним мошенники могут изготовить дубликат карты и пользоваться вашим счетом).
В целях безопасности ваша карта сейчас заблокирована. Ее достаточно перевыпустить - баланс и история операций сохранятся.
Перевипуск звісно зайняв буквально хвилин п'ятнадцять. Але, інформацію щодо причин не надають. І вже не знаєш, радіти цьому чи ні. Аще на airbnb по цій карці повинен пройти прив'язаний платіж.. А Моно обіцяє давати відлуп... Прийдеться мабуть трохи поморочитися
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:04

Re: Monobank

Обычно если карта была в банкомате который был скомпрометирован - все карты которые в него вставляли блокируют по списку без разбирательств.
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:38

Таке характерно не лише для банкоматів. Якось один сайт прислав мені листа, що вони були скомпрометовані і проводять розслідування спільно з Visa та MC, щоб з'ясувати які саме дані отримали зловмисники. За рік прийшла СМС від ТАСа, що за інформацією від МС дані моєї картки утікли на цьому сервісі і ТАС поставив мені ліміт на розрахунки в Інтернеті 0 грн та рекомендує перевипустити картку власним коштом (за 200 грн). Картка досі жива - ліміти змінюю в ІБ. Висновки про клієнтоорієнтованість можете зробити самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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