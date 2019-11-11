Додано: Вів 12 лис, 2019 20:48

Расскажу свою историю по поводу кешбеков в Моно. Может кому-то будет полезно.

Покупал детские товары в одном из магазинов сети "Мамин Дом". До этого покупал как в этом магазине, так и в других этой же сети в нашем городе, картами трех разных банков (но не Моно). Во всех банках MCC код был 5945 для всех магазинов этой сети. Точно такой же код в сети магазинов "Антошка", что как я понимаю нормальная практика для детских товаров. В Моно этот код попадает в категорию "Игры и развлечения". При оплате очередной раз картой Монобанка получил в нем категорию "Одежда и обувь". Проверил MCC в квитанции на операцию - код верный 5945. Выяснения в чате с перерывами заняли 12 часов с 5 разными операторами. Если отбросить явную ересь от одного "главного по смене" про то, что кешбек это в принципе лотерея и не пользуйтесь если у вас слабые нервы, то из ответов получены следующие факты про то как у них начисляется кешбек:



1) Расчет идет не по MCC коду терминала, а по какому-то другому MCC коду в их внутренней базе, который нигде нельзя узнать и который они, по их словам, изменяют сами по запросам от пользователей. Мне было озвучено, что настоящий MCC код у этой точки 5699, несмотря на то что написано у них в квитанции.



2) Оказалось, что это сделано для удобства клиентов, т.к. они часто жалуются, что категория не совпадает с тем, что они покупают, т.е. в моем случае, видимо, кто-то купил детскую одежду и возмутился тем, что категория не одежда.



3) Достаточно предоставить чек из магазина, что бы они через несколько дней рассмотрения изменили MCC для этой точки. По крайней мере один из операторов настаивал на том, что бы я предоставил чек. Другой оператор начал уже требовать не чек с магазина, а чек с терминала, якобы для проверки правильности MCC кода на нем. Несмотря на то что код в чеке не печатается они по ид терминала выясняют его код через платежную систему (по их же словам).



4) Поскольку Монобанк не может физически поменять код на терминале Аваля (в том магазине был Аваль), то они делают какой-то запрос через Мастеркард, что бы изменить его. Я не специалист в таких тонкостях, но больше смахивает на ересь, учитывая, что код в этих магазинах никогда не менялся для остальных банков которыми я там пользовался.



5) Через несколько дней меня обрадовали, что код они для этой точки опять поменяли и теперь я смело могу там пользоваться их картой, но за прошлую операцию кешбек все равно не начислят.



В итоге:



1) Моно искажает данные платежных терминалов и нарушает свои же условия кешбек программы, т.к. Мастеркард передал ему один код, а Моно решил, что лучше знает какой у него должен быть.



2) Магазины одной сети теперь, скорей всего, имеют разные коды во внутренней базе Моно.



3) Нет никакой гарантии, что в следующий раз при покупке в этом магазине код не успеют поменять по какому-то чеку от другого клиента, т.к. ассортимент там абсолютно разный от детского питания до колясок и стерилизаторов.



Лично для себя сделал вывод если и пользоваться Моно, то только для очевидных категорий, которые врядли предполагают разночтения и возможность подмены кода.