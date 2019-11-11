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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 15:38
Savage Mind написав: klug написав: Gas написав:
Група ТАС володіє Таскомбанком, Універсалбанком, страховими і т.д. Те, що у них один власник, не робить їх однією організацією.
Но изначальная инфраструктура ИТ, бизнесс-процессы Универсала получше ТАС, т.к. Греки в своё время вкладывали очень много.
Саме щоб вирішити цю проблему, новий власник перевів процесинг на TAS Link, а бізнес-процеси з одного боку "пакращуються" колишнім менеджментом Прихвата, а з іншого - просто знищуються разом з мережею відділень. Від греків залишився лише салат у секретарки голови правління.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38
vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Я в сентябре забирал валюту с монодепо в ТАСе и никаких комиссий не платил, хотя транзитный счёт открывали. Ересь какая-то
Востаннє редагувалось Shustoff
в Вів 12 лис, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:39
Ещё раз более подробно....
Я клиент МОНО и Тас (в последнем есть и карты и счета в разных тарифах и валютах) заказал через гор.линию МОНО и продублировал через гор.линию ТАС 2500 убитых енота - закончился депо в МОНО...пришел в отделение ТАС (Тимошенко, Киев) деньги заказанные мною были но и кассир и менеджер и зам.зава отделения сказали что получение ВАЛЮТЫ с депо МОНО только через транзитный счёт (открытие с комиссией) и сказали что это у них такие условия и о них знает МОНО но не предупреждает ...что люди приходят ругаются но нет никакого другого выхода или комис или идите в Универсал ...позвонил на горячку МОНО сказал что хочу забрать нал в usd ...сказала перезвонит ...через 10 минут перенабрали сказали ждёт сумма в отделении. Подъехал снял....
Ещё раз позвонил на ГОРЯЧКУ ТАСа ...открытие Валютного транзитного счёта с комиссией!!!!
Востаннє редагувалось vlad123
в Вів 12 лис, 2019 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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vlad123
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:44
Добрый день, .....!
11/11/19 нам поступил сигнал от MasterCard, ваша карта была скомпрометирована (данные карты были скопированы, по ним мошенники могут изготовить дубликат карты и пользоваться вашим счетом).
В целях безопасности ваша карта сейчас заблокирована. Ее достаточно перевыпустить - баланс и история операций сохранятся.
Перевипуск звісно зайняв буквально хвилин п'ятнадцять. Але, інформацію щодо причин не надають. І вже не знаєш, радіти цьому чи ні. Аще на airbnb по цій карці повинен пройти прив'язаний платіж.. А Моно обіцяє давати відлуп... Прийдеться мабуть трохи поморочитися
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nickvp
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:04
Обычно если карта была в банкомате который был скомпрометирован - все карты которые в него вставляли блокируют по списку без разбирательств.
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makor06
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:38
Таке характерно не лише для банкоматів. Якось один сайт прислав мені листа, що вони були скомпрометовані і проводять розслідування спільно з Visa та MC, щоб з'ясувати які саме дані отримали зловмисники. За рік прийшла СМС від ТАСа, що за інформацією від МС дані моєї картки утікли на цьому сервісі і ТАС поставив мені ліміт на розрахунки в Інтернеті 0 грн та рекомендує перевипустити картку власним коштом (за 200 грн). Картка досі жива - ліміти змінюю в ІБ. Висновки про клієнтоорієнтованість можете зробити самостійно.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:23
Shustoff написав: vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Я в сентябре забирал валюту с монодепо в ТАСе и никаких комиссий не платил, хотя транзитный счёт открывали. Ересь какая-то
А какой алгоритм снятия, менеджер-касса?
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novichok
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:31
novichok написав: Shustoff написав: vlad123 написав:novichok
К сожалению MONO вводит в заблуждение ...по факту получение валюты после окончания валютного депозита в кассе ТАСБанка только после открытия ТРАНЗИТНОГО счета в ТАСе . А это процедура с комиссией. Поэтому без дополнительных трат ПОЛУЧЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕПОЗИТА только в кассе Универсала !!!!
Да можно заказать сумму в ТАСе ее даже под вас доставят в отделение но я принципиально не захотел платить комиссию и поэтому пришлость подъезжать в Универсал ...сумма была не очень большая поэтому выдали в тот же день (решал вопрос через горячую линию)
Я в сентябре забирал валюту с монодепо в ТАСе и никаких комиссий не платил, хотя транзитный счёт открывали. Ересь какая-то
А какой алгоритм снятия, менеджер-касса?
Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?
К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал.
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Shustoff
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:43
Shustoff написав:
Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?
К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал.
а банк только пополнение, по моему.
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novichok
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:48
Расскажу свою историю по поводу кешбеков в Моно. Может кому-то будет полезно.
Покупал детские товары в одном из магазинов сети "Мамин Дом". До этого покупал как в этом магазине, так и в других этой же сети в нашем городе, картами трех разных банков (но не Моно). Во всех банках MCC код был 5945 для всех магазинов этой сети. Точно такой же код в сети магазинов "Антошка", что как я понимаю нормальная практика для детских товаров. В Моно этот код попадает в категорию "Игры и развлечения". При оплате очередной раз картой Монобанка получил в нем категорию "Одежда и обувь". Проверил MCC в квитанции на операцию - код верный 5945. Выяснения в чате с перерывами заняли 12 часов с 5 разными операторами. Если отбросить явную ересь от одного "главного по смене" про то, что кешбек это в принципе лотерея и не пользуйтесь если у вас слабые нервы, то из ответов получены следующие факты про то как у них начисляется кешбек:
1) Расчет идет не по MCC коду терминала, а по какому-то другому MCC коду в их внутренней базе, который нигде нельзя узнать и который они, по их словам, изменяют сами по запросам от пользователей. Мне было озвучено, что настоящий MCC код у этой точки 5699, несмотря на то что написано у них в квитанции.
2) Оказалось, что это сделано для удобства клиентов, т.к. они часто жалуются, что категория не совпадает с тем, что они покупают, т.е. в моем случае, видимо, кто-то купил детскую одежду и возмутился тем, что категория не одежда.
3) Достаточно предоставить чек из магазина, что бы они через несколько дней рассмотрения изменили MCC для этой точки. По крайней мере один из операторов настаивал на том, что бы я предоставил чек. Другой оператор начал уже требовать не чек с магазина, а чек с терминала, якобы для проверки правильности MCC кода на нем. Несмотря на то что код в чеке не печатается они по ид терминала выясняют его код через платежную систему (по их же словам).
4) Поскольку Монобанк не может физически поменять код на терминале Аваля (в том магазине был Аваль), то они делают какой-то запрос через Мастеркард, что бы изменить его. Я не специалист в таких тонкостях, но больше смахивает на ересь, учитывая, что код в этих магазинах никогда не менялся для остальных банков которыми я там пользовался.
5) Через несколько дней меня обрадовали, что код они для этой точки опять поменяли и теперь я смело могу там пользоваться их картой, но за прошлую операцию кешбек все равно не начислят.
В итоге:
1) Моно искажает данные платежных терминалов и нарушает свои же условия кешбек программы, т.к. Мастеркард передал ему один код, а Моно решил, что лучше знает какой у него должен быть.
2) Магазины одной сети теперь, скорей всего, имеют разные коды во внутренней базе Моно.
3) Нет никакой гарантии, что в следующий раз при покупке в этом магазине код не успеют поменять по какому-то чеку от другого клиента, т.к. ассортимент там абсолютно разный от детского питания до колясок и стерилизаторов.
Лично для себя сделал вывод если и пользоваться Моно, то только для очевидных категорий, которые врядли предполагают разночтения и возможность подмены кода.
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AlexGor
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