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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1580158115821583 Додано: Вів 12 лис, 2019 20:58 novichok написав: Shustoff написав: Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?

К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал. Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал.

а банк только пополнение, по моему. а банк только пополнение, по моему.



Даже приложение пишет, что можно снимать в А-Банке. Даже приложение пишет, что можно снимать в А-Банке. ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 1833 З нами з: 19.02.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:09 AlexGor

Я правильно зрозумів з вашого пояснення, що, за словами підтримки, пред'явивши чеки на наповнювач для лотків, банда касирів АТБ або Ашана може наполягати на переведенні цих магазинів у категорію "тварини"? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3749 З нами з: 18.08.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:11 jay2004 написав: novichok написав: Shustoff написав: Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?

К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал. Просто выбрал в приложении дату и отделение, пришёл и забрал в кассе. Ни с какими менеджерами не общался. Да и зачем?К слову, снимать можно не только в ТАСе, но и в А-Банке, но я сам лично не пробовал.

а банк только пополнение, по моему. а банк только пополнение, по моему.



Даже приложение пишет, что можно снимать в А-Банке. Даже приложение пишет, что можно снимать в А-Банке.

Я вчера когда заказывал нал на завтра - спросил у поддержки: "...валютные депо возможно забрать в банках партнерах - А-банке и Таскомбанке - так ли это?" - дословный ответ: "Можно забрать в отделении таскомбанка".

Так что по поводу а-банка вопрос остался открытым. Но я завтра проверю эту возможность. По заверению поддержки: "приложение вам по окончанию предложит заказать сумму на выбранное отделение при выборе снятия по коду" - вот завтра я и посмотрю - предложит ли мне приложение для снятия хоть одно отделение А-банка, коих в моем городе несколько. Я вчера когда заказывал нал на завтра - спросил у поддержки: "...валютные депо возможно забрать в банках партнерах - А-банке и Таскомбанке - так ли это?" - дословный ответ: "Можно забрать в отделении таскомбанка".Так что по поводу а-банка вопрос остался открытым. Но я завтра проверю эту возможность. По заверению поддержки: "приложение вам по окончанию предложит заказать сумму на выбранное отделение при выборе снятия по коду" - вот завтра я и посмотрю - предложит ли мне приложение для снятия хоть одно отделение А-банка, коих в моем городе несколько. Flamingo

Повідомлень: 3250 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 666 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:24 AlexGor написав: Расскажу свою историю по поводу кешбеков в Моно. Может кому-то будет полезно.

Покупал детские товары в одном из магазинов сети "Мамин Дом". До этого покупал как в этом магазине, так и в других этой же сети в нашем городе, картами трех разных банков (но не Моно). Во всех банках MCC код был 5945 для всех магазинов этой сети. Точно такой же код в сети магазинов "Антошка", что как я понимаю нормальная практика для детских товаров. В Моно этот код попадает в категорию "Игры и развлечения". При оплате очередной раз картой Монобанка получил в нем категорию "Одежда и обувь". Проверил MCC в квитанции на операцию - код верный 5945. Выяснения в чате с перерывами заняли 12 часов с 5 разными операторами. Если отбросить явную ересь от одного "главного по смене" про то, что кешбек это в принципе лотерея и не пользуйтесь если у вас слабые нервы, то из ответов получены следующие факты про то как у них начисляется кешбек:



1) Расчет идет не по MCC коду терминала, а по какому-то другому MCC коду в их внутренней базе, который нигде нельзя узнать и который они, по их словам, изменяют сами по запросам от пользователей. Мне было озвучено, что настоящий MCC код у этой точки 5699, несмотря на то что написано у них в квитанции.



2) Оказалось, что это сделано для удобства клиентов, т.к. они часто жалуются, что категория не совпадает с тем, что они покупают, т.е. в моем случае, видимо, кто-то купил детскую одежду и возмутился тем, что категория не одежда.



3) Достаточно предоставить чек из магазина, что бы они через несколько дней рассмотрения изменили MCC для этой точки. По крайней мере один из операторов настаивал на том, что бы я предоставил чек. Другой оператор начал уже требовать не чек с магазина, а чек с терминала, якобы для проверки правильности MCC кода на нем. Несмотря на то что код в чеке не печатается они по ид терминала выясняют его код через платежную систему (по их же словам).



4) Поскольку Монобанк не может физически поменять код на терминале Аваля (в том магазине был Аваль), то они делают какой-то запрос через Мастеркард, что бы изменить его. Я не специалист в таких тонкостях, но больше смахивает на ересь, учитывая, что код в этих магазинах никогда не менялся для остальных банков которыми я там пользовался.



5) Через несколько дней меня обрадовали, что код они для этой точки опять поменяли и теперь я смело могу там пользоваться их картой, но за прошлую операцию кешбек все равно не начислят.



В итоге:



1) Моно искажает данные платежных терминалов и нарушает свои же условия кешбек программы, т.к. Мастеркард передал ему один код, а Моно решил, что лучше знает какой у него должен быть.



2) Магазины одной сети теперь, скорей всего, имеют разные коды во внутренней базе Моно.



3) Нет никакой гарантии, что в следующий раз при покупке в этом магазине код не успеют поменять по какому-то чеку от другого клиента, т.к. ассортимент там абсолютно разный от детского питания до колясок и стерилизаторов.



Лично для себя сделал вывод если и пользоваться Моно, то только для очевидных категорий, которые врядли предполагают разночтения и возможность подмены кода. Расскажу свою историю по поводу кешбеков в Моно. Может кому-то будет полезно.Покупал детские товары в одном из магазинов сети "Мамин Дом". До этого покупал как в этом магазине, так и в других этой же сети в нашем городе, картами трех разных банков (но не Моно). Во всех банках MCC код был 5945 для всех магазинов этой сети. Точно такой же код в сети магазинов "Антошка", что как я понимаю нормальная практика для детских товаров. В Моно этот код попадает в категорию "Игры и развлечения". При оплате очередной раз картой Монобанка получил в нем категорию "Одежда и обувь". Проверил MCC в квитанции на операцию - код верный 5945. Выяснения в чате с перерывами заняли 12 часов с 5 разными операторами. Если отбросить явную ересь от одного "главного по смене" про то, что кешбек это в принципе лотерея и не пользуйтесь если у вас слабые нервы, то из ответов получены следующие факты про то как у них начисляется кешбек:1) Расчет идет не по MCC коду терминала, а по какому-то другому MCC коду в их внутренней базе, который нигде нельзя узнать и который они, по их словам, изменяют сами по запросам от пользователей. Мне было озвучено, что настоящий MCC код у этой точки 5699, несмотря на то что написано у них в квитанции.2) Оказалось, что это сделано для удобства клиентов, т.к. они часто жалуются, что категория не совпадает с тем, что они покупают, т.е. в моем случае, видимо, кто-то купил детскую одежду и возмутился тем, что категория не одежда.3) Достаточно предоставить чек из магазина, что бы они через несколько дней рассмотрения изменили MCC для этой точки. По крайней мере один из операторов настаивал на том, что бы я предоставил чек. Другой оператор начал уже требовать не чек с магазина, а чек с терминала, якобы для проверки правильности MCC кода на нем. Несмотря на то что код в чеке не печатается они по ид терминала выясняют его код через платежную систему (по их же словам).4) Поскольку Монобанк не может физически поменять код на терминале Аваля (в том магазине был Аваль), то они делают какой-то запрос через Мастеркард, что бы изменить его. Я не специалист в таких тонкостях, но больше смахивает на ересь, учитывая, что код в этих магазинах никогда не менялся для остальных банков которыми я там пользовался.5) Через несколько дней меня обрадовали, что код они для этой точки опять поменяли и теперь я смело могу там пользоваться их картой, но за прошлую операцию кешбек все равно не начислят.В итоге:1) Моно искажает данные платежных терминалов и нарушает свои же условия кешбек программы, т.к. Мастеркард передал ему один код, а Моно решил, что лучше знает какой у него должен быть.2) Магазины одной сети теперь, скорей всего, имеют разные коды во внутренней базе Моно.3) Нет никакой гарантии, что в следующий раз при покупке в этом магазине код не успеют поменять по какому-то чеку от другого клиента, т.к. ассортимент там абсолютно разный от детского питания до колясок и стерилизаторов.Лично для себя сделал вывод если и пользоваться Моно, то только для очевидных категорий, которые врядли предполагают разночтения и возможность подмены кода.

Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.

Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов" Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9691 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6377 раз. Подякували: 2587 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:48 Re: Monobank Вкладчик1234 написав: Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.

Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов" Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"

... ну типичные загонщики ... ну типичные загонщики ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29559 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2362 раз. Подякували: 3420 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 22:46 novichok если вопрос как я действовал в ТАСе...то

1) пришел в отделение сказал манагеру хочу получить usd по депо от МОНО, он ответил в кассу

2) касса сказала ок. Только надо открыть транзитный счёт через менеджера ...менеджер сказал ок только открытие транзитного счёта в usd с комиссией. Я сказал а по другому без комиса можно ...он сказал нет.?

3) набрал гор линию МОНО...ОТВЕТИЛИ ЕДЬ В УНИВЕРСАЛ

4) ПРИЕХАЛ...в приложении оформил снятие депозита и выбрал отделение и ближайшую дату (на завтра) но снял сегодня указав код подтверждения полученный от Моно....ВСЁ... vlad123 Повідомлень: 40 З нами з: 30.05.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:19 klug написав: AlexGor

Я правильно зрозумів з вашого пояснення, що, за словами підтримки, пред'явивши чеки на наповнювач для лотків, банда касирів АТБ або Ашана може наполягати на переведенні цих магазинів у категорію "тварини"? Я правильно зрозумів з вашого пояснення, що, за словами підтримки, пред'явивши чеки на наповнювач для лотків, банда касирів АТБ або Ашана може наполягати на переведенні цих магазинів у категорію "тварини"?



Не готов ответить на ваш вопрос, но когда я спрашивал, что они будут делать если в чеке будут все группы товаров, представленные в этом магазине, ответ был - ничего, т.ч. такой вариант тоже возможен. Учитывая, что они должны знать что такое АТБ, то сомневаюсь, что такой номер пройдет. В моем же случае они даже изучали ассортимент на сайте этого магазина, что бы понять какой код им лучше соответствует.



И второй момент на который хотелось бы обратить внимание - я им чек из магазина не предоставил. Я им давал только чек из терминала, который просил уже другой оператор и на основе только него они через несколько дней доложили о смене кода. Не готов ответить на ваш вопрос, но когда я спрашивал, что они будут делать если в чеке будут все группы товаров, представленные в этом магазине, ответ был - ничего, т.ч. такой вариант тоже возможен. Учитывая, что они должны знать что такое АТБ, то сомневаюсь, что такой номер пройдет. В моем же случае они даже изучали ассортимент на сайте этого магазина, что бы понять какой код им лучше соответствует.И второй момент на который хотелось бы обратить внимание - я им чек из магазина не предоставил. Я им давал только чек из терминала, который просил уже другой оператор и на основе только него они через несколько дней доложили о смене кода. AlexGor Повідомлень: 16 З нами з: 30.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:23 Вкладчик1234 написав: Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.

Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов" Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"

Я не буду искать все прошлые чеки с филиалов этой сети, но предположу, что терминалы вполне могут быть зарегистрированы на какие-нибудь разные ФОП. Я не буду искать все прошлые чеки с филиалов этой сети, но предположу, что терминалы вполне могут быть зарегистрированы на какие-нибудь разные ФОП. AlexGor Повідомлень: 16 З нами з: 30.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1580158115821583 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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