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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:52

Возврат депо Monobank

Приложение Монобанка для получения нала по окончании депозита предлагает на выбор только отделения Таси или Универсала.
А-банк отсутствует как класс.
Кстати через приложение заказать на день окончания депозита его получение в тот же день - невозможно (им надо видите ли заказать нал). Для того чтобы получить "день-в-день" я заказывал за 2 дня до окончания через горячку.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:42

  Порт написав:Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?

На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.

Другое дело почему колцентр такое утверждает.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:59

  посетитель написав:
  Порт написав:Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?

На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.

Другое дело почему колцентр такое утверждает.

А что, коллцентр? Студенты из поплавского на подработке.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:56

  Вкладчик1234 написав:Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"

а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:10

  mephala написав:
  Вкладчик1234 написав:Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"

а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?

Спросите у них :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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