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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:52
Приложение Монобанка для получения нала по окончании депозита предлагает на выбор только отделения Таси или Универсала.
А-банк отсутствует как класс.
Кстати через приложение заказать на день окончания депозита его получение в тот же день - невозможно (им надо видите ли заказать нал). Для того чтобы получить "день-в-день" я заказывал за 2 дня до окончания через горячку.
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Flamingo
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:42
Порт написав:
Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?
На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.
Другое дело почему колцентр такое утверждает.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:59
посетитель написав: Порт написав:
Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?
На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.
Другое дело почему колцентр такое утверждает.
А что, коллцентр? Студенты из поплавского на подработке.
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Порт
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:56
Вкладчик1234 написав:
Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"
а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?
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mephala
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:10
mephala написав: Вкладчик1234 написав:
Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"
а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?
Спросите у них
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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