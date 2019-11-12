Додано: Сер 13 лис, 2019 16:41

Коллеги, на сяоми поставил клон приложения. То ли сразу, то ли спустя некоторое время на клоне слетел отпечаток пальца. Когда включаешь опцию в настройках, программа говорит: "разрешите распознавание отпечатка пальца в настройках телефона". Нажимаешь "ок" - перебрасывает в раздел настроек, в котором вообще ничего нет за отпечатки...

Что только не делал, в т.ч. и переустанавливал клон, отпечаток на клоне не устанавливается. Замучил поддержку, там пацаны ничего не смогли сделать и в конце концов сказали, что сейчас это массовая проблема и мы работаем над ней - видимо, просто чтобы от****ться от меня.



При этом, на основном приложении и на других приложениях все четко работает отпечаток.



У кого-то было что похожее?