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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:52
Приложение Монобанка для получения нала по окончании депозита предлагает на выбор только отделения Таси или Универсала.
А-банк отсутствует как класс.
Кстати через приложение заказать на день окончания депозита его получение в тот же день - невозможно (им надо видите ли заказать нал). Для того чтобы получить "день-в-день" я заказывал за 2 дня до окончания через горячку.
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Flamingo
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:42
Порт написав:
Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?
На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.
Другое дело почему колцентр такое утверждает.
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посетитель
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:59
посетитель написав: Порт написав:
Комиссии нет. Интересно, в каком отделении так затупили?
На Тимошенко (Киев) насколько я понял.Я когда там карточку получал так те менеджеры тарифы не знали.Говорили прямо противоположное тому что в тарифах указано.Так что вполне может быть.
Другое дело почему колцентр такое утверждает.
А что, коллцентр? Студенты из поплавского на подработке.
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Порт
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:56
Вкладчик1234 написав:
Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"
а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?
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mephala
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:10
mephala написав: Вкладчик1234 написав:
Они не "меняют mcc у себя в базе", а просто обозначают всего мерчанта (продавца, сеть) у себя в базе в другую категорию.
Таким образом категория будет у них определяться не по mcc, а по их "классификатору продавцов"
а кому тогда пишут тарифы где указано какие МСС попадают в категории?
Спросите у них
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:18
крутят как цыган солнцем
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:59
бла-бла, плачи про кешбек
Интересно, а вот когда вам начисляют кешбек после покупки, хотя вы на него не рассчитывали, вы тоже пишете в поддержку и разводите "плач Ярославны", или нет?
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sauvignon
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:41
Коллеги, на сяоми поставил клон приложения. То ли сразу, то ли спустя некоторое время на клоне слетел отпечаток пальца. Когда включаешь опцию в настройках, программа говорит: "разрешите распознавание отпечатка пальца в настройках телефона". Нажимаешь "ок" - перебрасывает в раздел настроек, в котором вообще ничего нет за отпечатки...
Что только не делал, в т.ч. и переустанавливал клон, отпечаток на клоне не устанавливается. Замучил поддержку, там пацаны ничего не смогли сделать и в конце концов сказали, что сейчас это массовая проблема и мы работаем над ней - видимо, просто чтобы от****ться от меня.
При этом, на основном приложении и на других приложениях все четко работает отпечаток.
У кого-то было что похожее?
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la9
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:45
la9
отпечатак в клонах не работает - это касается не тока гороха - алла аналогично.
я думал 11 обнова миуи которая недавно прилетела что-то даст - но кабака - как было так и осталось
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IMPRINTER
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:02
sauvignon написав:
бла-бла, плачи про кешбек
Интересно, а вот когда вам начисляют кешбек после покупки, хотя вы на него не рассчитывали, вы тоже пишете в поддержку и разводите "плач Ярославны", или нет?
А у кого такое было хоть раз на кешбек от 4%?
Я скажу, что БЫЛО: когда муж оплачивал картой моно БЕЗ кешбека по книгам, покупка попала в категорию Книги. А когда через секунду дважды оплачивала его жена картой моно С кешбеком по книгам - категория ИНШЕ.
Уже больше месяца люди пишут про разные случаи лохотрона тхоробанка по кешбекам.
И если даже поверить, что половина - инсенуации, а половина - моно с внутренней базой кодов, то все равно никто не получает кешбек ведь "изменения внутренней базы" происходят потом, без уплаты кешбека сейчас.
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Slx
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