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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19
За покупку книг в сервисе "ГуглПлей Книги" - не дают кешбек по категории "книги". Говорят что "Мы проверили возможность редактирования МСС кода данной операции и видим что данный сервис настроил терминал именно по этому коду, и на сейчас у нас нет возможности его изменить. Рекомендуем для того чтобы внести корректировки обращаться непосредственно в торговую точку."
Теперь для покупки книг использую другую карту, с мкревордс.
Всё просто.
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big539
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:37
Slx написав:
А у кого такое было хоть раз на кешбек от 4%?
Я скажу, что БЫЛО: когда муж оплачивал картой моно БЕЗ кешбека по книгам, покупка попала в категорию Книги. А когда через секунду дважды оплачивала его жена картой моно С кешбеком по книгам - категория ИНШЕ.
Уже больше месяца люди пишут про разные случаи лохотрона тхоробанка по кешбекам.
И если даже поверить, что половина - инсенуации, а половина - моно с внутренней базой кодов, то все равно никто не получает кешбек ведь "изменения внутренней базы" происходят потом, без уплаты кешбека сейчас.
Если скрестить моно с тасом, на выходе получим ощад.
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Maksi2
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