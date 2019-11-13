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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1582158315841585
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19

За покупку книг в сервисе "ГуглПлей Книги" - не дают кешбек по категории "книги". Говорят что "Мы проверили возможность редактирования МСС кода данной операции и видим что данный сервис настроил терминал именно по этому коду, и на сейчас у нас нет возможности его изменить. Рекомендуем для того чтобы внести корректировки обращаться непосредственно в торговую точку."
Теперь для покупки книг использую другую карту, с мкревордс.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25

  IMPRINTER написав:la9

отпечатак в клонах не работает - это касается не тока гороха - алла аналогично.
я думал 11 обнова миуи которая недавно прилетела что-то даст - но кабака - как было так и осталось

У меня моноклон работает с пальца.
Зато НеКлон тас2ю - нивкакую.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:11

Вітання, шановний big539!
Давно Вас не читав.
Як життя на новому місці?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:23

  Slx написав:
  sauvignon написав:
бла-бла, плачи про кешбек

Интересно, а вот когда вам начисляют кешбек после покупки, хотя вы на него не рассчитывали, вы тоже пишете в поддержку и разводите "плач Ярославны", или нет? :D

А у кого такое было хоть раз на кешбек от 4%?

На 4% не было, было на 3% в апреле: оплата в отеле внезапно прошла как "Кафе и рестораны".
sauvignon
 
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