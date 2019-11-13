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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19
За покупку книг в сервисе "ГуглПлей Книги" - не дают кешбек по категории "книги". Говорят что "Мы проверили возможность редактирования МСС кода данной операции и видим что данный сервис настроил терминал именно по этому коду, и на сейчас у нас нет возможности его изменить. Рекомендуем для того чтобы внести корректировки обращаться непосредственно в торговую точку."
Теперь для покупки книг использую другую карту, с мкревордс.
Всё просто.
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big539
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:25
IMPRINTER написав:la9
отпечатак в клонах не работает - это касается не тока гороха - алла аналогично.
я думал 11 обнова миуи которая недавно прилетела что-то даст - но кабака - как было так и осталось
У меня моноклон работает с пальца.
Зато НеКлон тас2ю - нивкакую.
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mihasik
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:11
Вітання, шановний big539!
Давно Вас не читав.
Як життя на новому місці?
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V2
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Додано: Чет 14 лис, 2019 07:23
Slx написав: sauvignon написав:
бла-бла, плачи про кешбек
Интересно, а вот когда вам начисляют кешбек после покупки, хотя вы на него не рассчитывали, вы тоже пишете в поддержку и разводите "плач Ярославны", или нет?
А у кого такое было хоть раз на кешбек от 4%?
На 4% не было, было на 3% в апреле: оплата в отеле внезапно прошла как "Кафе и рестораны".
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sauvignon
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:30
Да и вообще, история с mcc какая-то сделанная через одно место, постоянно надо тестовым платежом все проверять - это не есть нормально. Давеча оплатили в мастерзу(зоомагазин в дриме) покупки и пролетели мимо кешбека по зоотоварам, так как выбилось "Одежда и обувь", если покупать поездки на ебилет, то в метро оно проводится как автобусные поездки, а на сайте гиоц как комунальная услуга - это все больше начинает печалить, чем радовать, к сожалению
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omb
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38
omb написав:
Да и вообще, история с mcc какая-то сделанная через одно место, постоянно надо тестовым платежом все проверять - это не есть нормально. Давеча оплатили в мастерзу(зоомагазин в дриме) покупки и пролетели мимо кешбека по зоотоварам, так как выбилось "Одежда и обувь", если покупать поездки на ебилет, то в метро оно проводится как автобусные поездки, а на сайте гиоц как комунальная услуга - это все больше начинает печалить, чем радовать, к сожалению
К сожалению по другому и не будет. МСС зависит от магаза и банка, который его обслуживает, но никак не зависит от банка, картой которого вы расчитываетесь, от слова совсем. Но и тут Моня умудряется химичить, подстраивая свои КБ-категории, типаудовлетворяя жалобы клиентов
Я ж уже 100 лет прошу шобы магазы на каждом ПОСе выбивали его МСС, это ж несекретная инфа. У меня в Зоотоварах три ПОСа, два с 5999 и один таки 5995
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:53
clientage,
Не. Вы ж просили, чтобы МСС был на вывеске, где время работы магазина указано.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:13
guntherhouse777 написав:
clientage,
Не. Вы ж просили, чтобы МСС был на вывеске, где время работы магазина указано.
Погорячился чуток. Со временем осознал, шо в магазе может быть десяток ПОСов с различными МСС
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:16
А ещё лучше - в название его вынести, типа "Зоотовары 5995,5999" )
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mustbe
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:21
mustbe написав:
А ещё лучше - в название его вынести, типа "Зоотовары 5995,5999" )
Нуна Дубу писать в мордокнигу, он теперь жижитализацией всей Неньки занимается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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