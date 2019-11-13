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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1583158415851586
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:22

mustbe Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:24

  clientage написав:
  mustbe написав:А ещё лучше - в название его вынести, типа "Зоотовары 5995,5999" )

Нуна Дубу писать в мордокнигу, он теперь жижитализацией всей Неньки занимается :idea:

Він тепер цифровий трансформатор.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:29

  omb написав:mustbe Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.

Флагомер.
Приложил карту с нулевым балансом-Отказ - и тут же СМС с МСС.
Во так надо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:39

  guntherhouse777 написав:clientage,
Не. Вы ж просили, чтобы МСС был на вывеске, где время работы магазина указано.

Ну некоторые интернет-магазины пишут свой МСС иногда прямо на сайте :D
sauvignon
 
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  #<1 ... 1583158415851586
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