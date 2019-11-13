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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:22
mustbe Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.
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omb
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:24
clientage написав: mustbe написав:
А ещё лучше - в название его вынести, типа "Зоотовары 5995,5999" )
Нуна Дубу писать в мордокнигу, он теперь жижитализацией всей Неньки занимается
Він тепер цифровий трансформатор.
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Кочевник
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:29
omb написав:mustbe
Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.
Флагомер.
Приложил карту с нулевым балансом-Отказ - и тут же СМС с МСС.
Во так надо.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:39
guntherhouse777 написав:
clientage,
Не. Вы ж просили, чтобы МСС был на вывеске, где время работы магазина указано.
Ну некоторые интернет-магазины пишут свой МСС иногда прямо на сайте
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sauvignon
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:46
sauvignon написав: guntherhouse777 написав:
clientage,
Не. Вы ж просили, чтобы МСС был на вывеске, где время работы магазина указано.
Ну некоторые интернет-магазины пишут свой МСС иногда прямо на сайте
Вот как надо, товарищи!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:48
sauvignon написав:
Ну некоторые интернет-магазины пишут свой МСС иногда прямо на сайте
Никогда не видел. Можно пример ?
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mustbe
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:53
mustbe написав:
Никогда не видел. Можно пример ?
Не совсем MCC, но посыл тот же https://zoocomplex.com.ua/keshbek-ot-monobank/
+ эта же информация в баннере на главной странице крутится.
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dengon
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