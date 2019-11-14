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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:21
clientage написав: avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.
Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши
повернули сьогодні
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avi
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:29
Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
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ishvara
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34
ishvara написав:
Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
Без. Оно.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:41
ROMZ написав: omb написав:mustbe
Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.
Ну и что вам это даст? Пойдёте в другой магазин, если окажется, что нет кешбека?
Это даст нам порядок. Заколебал хаос просто, хотя походу не всех.
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Maksi2
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