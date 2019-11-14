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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1584158515861587
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:21

Re: Monobank

clientage написав:
  avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.

Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:29

Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34

  ishvara написав:Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?


Без. Оно.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:41

  ROMZ написав:
  omb написав:mustbe Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.

Ну и что вам это даст? Пойдёте в другой магазин, если окажется, что нет кешбека?

Это даст нам порядок. Заколебал хаос просто, хотя походу не всех. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:04

  ishvara написав:Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?

Через портмоне до 100 гривен бесплатно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 06:52

Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:21

  swan forever написав:Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.

СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:30

  Bosstone написав:
  swan forever написав:Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.

СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии

Так то оно так, но немного не так. СЭПлю иногда на свои счета, в т.ч. через транзитники. Комис и правда 0. Но вот понадобилось проплатить внуку за питание в садике. Создаю платеж и вижу что моня пытается сдергнуть 0,5% от суммы. Обращаюсь в поддержку: - WHF? - лимит бесплатных СЭПов на этот месяц уже усё. - Как так я же ни на одного юрика ни разу еще в этом месяце не СЭПил? - Ничего не знаем система не АБшибаеЦЦо ;(. Так что получается, что отСЭПив на себя - я исчерпал лимит на юриков - бред конечно, но спорить не стал - отправил р2р на Аллу и заплатил питание оттуда. И да - после этого СЭПлю на свои счета и дальше под 0
Flamingo
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