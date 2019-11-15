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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:21
clientage написав: avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.
Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши
повернули сьогодні
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avi
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:29
Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
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ishvara
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:34
ishvara написав:
Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
Без. Оно.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:41
ROMZ написав: omb написав:mustbe
Ну или сделали бы спецоперацию - типа карту приложил и моня показал, как оно проведется. В любом случае, надо что-то менять - сейчас очень-очень все криво.
Ну и что вам это даст? Пойдёте в другой магазин, если окажется, что нет кешбека?
Это даст нам порядок. Заколебал хаос просто, хотя походу не всех.
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Maksi2
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Додано: Чет 14 лис, 2019 20:04
ishvara написав:
Подскажите, может кто знает, с депозитной карты Альянса на Моню без комиссии? В тарифах написано, что через Mastercard Moneysend бесплатно, это оно?
Через портмоне до 100 гривен бесплатно.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 06:52
Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:21
swan forever написав:
Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.
СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии
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Bosstone
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:30
Bosstone написав: swan forever написав:
Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...
в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.
СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии
Так то оно так, но немного не так. СЭПлю иногда на свои счета, в т.ч. через транзитники. Комис и правда 0. Но вот понадобилось проплатить внуку за питание в садике. Создаю платеж и вижу что моня пытается сдергнуть 0,5% от суммы. Обращаюсь в поддержку: - WHF? - лимит бесплатных СЭПов на этот месяц уже усё. - Как так я же ни на одного юрика ни разу еще в этом месяце не СЭПил? - Ничего не знаем система не АБшибаеЦЦо ;(. Так что получается, что отСЭПив на себя - я исчерпал лимит на юриков - бред конечно, но спорить не стал - отправил р2р на Аллу и заплатил питание оттуда. И да - после этого СЭПлю на свои счета и дальше под 0
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Flamingo
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:45
Flamingo написав:
СЭПлю на свои счета и дальше под 0
а как вы СЕПите с моно?
реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?
или можно как-то скопи-пастить?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:59
Shustoff написав: vlad123 написав:novichok
если вопрос как я действовал в ТАСе...то
1) пришел в отделение сказал манагеру хочу получить usd по депо от МОНО, он ответил в кассу
2) касса сказала ок. Только надо открыть транзитный счёт через менеджера ...менеджер сказал ок только открытие транзитного счёта в usd с комиссией. Я сказал а по другому без комиса можно ...он сказал нет.?
3) набрал гор линию МОНО...ОТВЕТИЛИ ЕДЬ В УНИВЕРСАЛ
4) ПРИЕХАЛ...в приложении оформил снятие депозита и выбрал отделение и ближайшую дату (на завтра) но снял сегодня указав код подтверждения полученный от Моно....ВСЁ...
Похоже на самоуправство или некомпетентность манагеров ТАСа по месту.
Получил сегодня в Тасике, все бесплатно и 10 минут времени. Киев, Крещатик17
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novichok
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