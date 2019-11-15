Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:30

Bosstone написав: swan forever написав: Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...

в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера. Снова забыл, шо за СЭП свыше 10 000 берут полпроцента... ойпанный горох...в этом месяце карты моньки только за хлебушком сходить и на ТНК заехать, холера.

СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии СЭП на счета физ.лиц и на транзитные счета без комиссии

Так то оно так, но немного не так. СЭПлю иногда на свои счета, в т.ч. через транзитники. Комис и правда 0. Но вот понадобилось проплатить внуку за питание в садике. Создаю платеж и вижу что моня пытается сдергнуть 0,5% от суммы. Обращаюсь в поддержку: - WHF? - лимит бесплатных СЭПов на этот месяц уже усё. - Как так я же ни на одного юрика ни разу еще в этом месяце не СЭПил? - Ничего не знаем система не АБшибаеЦЦо ;(. Так что получается, что отСЭПив на себя - я исчерпал лимит на юриков - бред конечно, но спорить не стал - отправил р2р на Аллу и заплатил питание оттуда. И да - после этого СЭПлю на свои счета и дальше под 0