Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала
Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.
Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то