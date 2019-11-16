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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1585158615871588 Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12 J написав: Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0 СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала

Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.

Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовалаНо в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то Flamingo

Повідомлень: 3283 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 14:28 J написав: Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0 СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.



НБУ вроде грозится сделать свой велосипед переделав SEPA-вский QR-код в свой уникально-несовместимый вариант. Думаю что Моно будет в числе первых кто начнет распознавать такие коды для отправки платежей. Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.НБУ вроде грозится сделать свой велосипед переделав SEPA-вский QR-код в свой уникально-несовместимый вариант. Думаю что Моно будет в числе первых кто начнет распознавать такие коды для отправки платежей. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 28 З нами з: 06.08.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 15:43 J написав: Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0 СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.



Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Приятной вам копипасты Для Андроида вообще элементарно.Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.Приятной вам копипасты curiousobro Повідомлень: 2427 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 15:50 curiousobro написав: J написав: Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0 СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.



Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Приятной вам копипасты Для Андроида вообще элементарно.Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.Приятной вам копипасты

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять Faceless

Модератор Повідомлень: 25946 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1129 раз. Подякували: 6087 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 15:56 Faceless написав: curiousobro написав: Для Андроида вообще элементарно.



Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Приятной вам копипасты Для Андроида вообще элементарно.Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.Приятной вам копипасты

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять

Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.



Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.



Моня молодец что запоминает, с Аллой дока как шаблон получается. Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.Моня молодец что запоминает, с Аллой дока как шаблон получается. curiousobro Повідомлень: 2427 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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