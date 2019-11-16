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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1585158615871588
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12

  J написав:
  Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?
реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?
или можно как-то скопи-пастить?

Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала ;)
Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.
Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:28

  J написав:
  Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?
реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?
или можно как-то скопи-пастить?

Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.

НБУ вроде грозится сделать свой велосипед переделав SEPA-вский QR-код в свой уникально-несовместимый вариант. Думаю что Моно будет в числе первых кто начнет распознавать такие коды для отправки платежей.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:43

  J написав:
  Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?
реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?
или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.

Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.
Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.

Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.

Приятной вам копипасты :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:50

  curiousobro написав:
  J написав:
  Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?
реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?
или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.

Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.
Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.

Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.

Приятной вам копипасты :)

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:56

  Faceless написав:
  curiousobro написав:Для Андроида вообще элементарно.

Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.
Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.

Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.

Приятной вам копипасты :)

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять

Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.

Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.

Моня молодец что запоминает, с Аллой дока как шаблон получается.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:29

Re: Monobank

Покупон никто не брал в этом месяце? Что только новый клиентам 20%?
mihasik
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