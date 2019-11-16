Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0
а как вы СЕПите с моно? реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу? или можно как-то скопи-пастить?
Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному. Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то
Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0
а как вы СЕПите с моно? реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу? или можно как-то скопи-пастить?
Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.
НБУ вроде грозится сделать свой велосипед переделав SEPA-вский QR-код в свой уникально-несовместимый вариант. Думаю что Моно будет в числе первых кто начнет распознавать такие коды для отправки платежей.
Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0
а как вы СЕПите с моно? реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу? или можно как-то скопи-пастить?
Для Андроида вообще элементарно.
Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs. Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.
Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.
Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0
а как вы СЕПите с моно? реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу? или можно как-то скопи-пастить?
Для Андроида вообще элементарно.
Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs. Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.
Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.
Приятной вам копипасты
Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять
curiousobro написав:Для Андроида вообще элементарно.
Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs. Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.
Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.
Приятной вам копипасты
Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять
Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.
Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.
Моня молодец что запоминает, с Аллой дока как шаблон получается.