#<1 ... 1586158715881589> Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12 J написав: Flamingo написав: СЭПлю на свои счета и дальше под 0 СЭПлю на свои счета и дальше под 0

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала

Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.

Вбиваю по одному символу. Мне не сложно - я еще помню те чудные времена, когда документы набирались на печатной машинке и в случае ошибок все приходилось перенабирать по новой. "копи-паста" тогда еще не существовала

Но в принципе создав первый платеж - сохраняю шаблон и дальше уже все идет по накатанному.

Но если так уж сильно влом набирать и есть откуда скопировать уже набранное - бога ради - киньте себе реквизиты с компа в свой телеграм и копипастите себе на здоровье уже оттудова дальше в Моню. Делов-то

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.



Так там не так много: название, счет, ИНН/ЕДРПОУ, ну еще назначение. Все можно скопировать например написав самому себе в телеграм/другой месенжер, ну или на почту.

НБУ вроде грозится сделать свой велосипед переделав SEPA-вский QR-код в свой уникально-несовместимый вариант. Думаю что Моно будет в числе первых кто начнет распознавать такие коды для отправки платежей.

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.



Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Для Андроида вообще элементарно.

Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.

Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.

Приятной вам копипасты

а как вы СЕПите с моно?

реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?

или можно как-то скопи-пастить? а как вы СЕПите с моно?реквизиты вбиваете в смартфон по одному символу?или можно как-то скопи-пастить?

Для Андроида вообще элементарно.



Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Приятной вам копипасты Для Андроида вообще элементарно.Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.Приятной вам копипасты

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять

Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.

Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.



Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.



Приятной вам копипасты Для Андроида вообще элементарно.Каждая учётная запись гугля подключена к Google docs.Создаёте там документ, делаете для него права "редактировать по ссылке", ссылку любым удобным способом передаёте на нормальный компутер и там как белый человек с комфортом набиваете реквизиты.Все что набили - тут же доступно для копипасты на тюлюпоне.Приятной вам копипасты

Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять Еще проще. В мессенджере пишете реквизиты (желательно отдельными сообщениями) из десктопа. На тилипоне - копипаст из мессенджера. Не надо никаких ссылок гонять

Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.



Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.



Вариантов много, я описал свой рабочий. Зашаренный док хорош тем, что его просто редактировать и просто из него копипастить.

Щас так с аллыными ибанами работаю и с мониными первыми платежами.

Моня молодец что запоминает, с Аллой дока как шаблон получается.



Со мной связались из отдела мониторинга монобанка за разъяснениями по данному вопросу и с 7-го августа заблокировали карту целиком (а не только заморозили конкретную транзакцию), говоря что блокировка продлится до конца рассмотрения, на тот момент было потрачено 30к грн кредитного лимита и льготный период до конца августа.



Далее неоднократно связывался и со службой поддержки по телеграму и телефону, и с отделом мониторинга по email - всегда получая ответ "сейчас максимально ускорим рассмотрение заявки", "подождите ещё немного", "ответ дадим ориентировочно 22-го сентября". Отказывались дать письменный отказ в разблокировке карточки :)



Порой, уже в октябре, даже звучали ответы "вам уже был дан ответ по электронной почте, нет, переслать его повторно мы не можем", "по результату анализа информации из многих источников принято решение о прекращение вашего обслуживания в нашем банке", "результат проверки можно получить только в Universal Bank обратившись бумажным письмом" О.о Последний полученный ответ 13-го ноября "когда будет результат с вами свяжутся".



При этом постоянно пишут и названивают "срочно внесите ХХХ грн, а то заблокируем выезд за границу/не дадим получить биометрический паспорт", но проблему с затянувшейся на три месяца якобы проверкой, похоже, решать не собираются.



Какие ещё есть рычаги воздействия, куда можно обратиться? Обратная сторона "банка без отделений" состоит в том, что нету физического места, того же отдела мониторинга или головного офиса, куда можно приехать и решить все вопросы. В целом впечатление, что правая рука не знает, что делает левая, техподдержка только и умеет, что предоставлять недостоверные данные для успокоения клиента, а в реальности никто никакой информацией не владеет. Wlad is Love Повідомлень: 1 З нами з: 16.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 18:29 Re: Monobank Покупон никто не брал в этом месяце? Что только новый клиентам 20%? mihasik

Повідомлень: 854 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 20:28 Wlad is Love написав: Здравствуйте, ситуация следующая. Согласно устной договорённости пользовался картой товарища, в т.ч. для пополнения своей карты моно, затем возвращая долг наличкой или со своей карты. В определённый момент он со мной рассорился на почве финансовых отношений с нашим общим знакомым и затем, видимо чтобы подгадить, накатал жалобу через МПС об одной из транзакций на 3к грн, что якобы средства были списаны с его карты без его ведома.



Со мной связались из отдела мониторинга монобанка за разъяснениями по данному вопросу и с 7-го августа заблокировали карту целиком (а не только заморозили конкретную транзакцию), говоря что блокировка продлится до конца рассмотрения, на тот момент было потрачено 30к грн кредитного лимита и льготный период до конца августа.



Далее неоднократно связывался и со службой поддержки по телеграму и телефону, и с отделом мониторинга по email - всегда получая ответ "сейчас максимально ускорим рассмотрение заявки", "подождите ещё немного", "ответ дадим ориентировочно 22-го сентября". Отказывались дать письменный отказ в разблокировке карточки



Порой, уже в октябре, даже звучали ответы "вам уже был дан ответ по электронной почте, нет, переслать его повторно мы не можем", "по результату анализа информации из многих источников принято решение о прекращение вашего обслуживания в нашем банке", "результат проверки можно получить только в Universal Bank обратившись бумажным письмом" О.о Последний полученный ответ 13-го ноября "когда будет результат с вами свяжутся".



При этом постоянно пишут и названивают "срочно внесите ХХХ грн, а то заблокируем выезд за границу/не дадим получить биометрический паспорт", но проблему с затянувшейся на три месяца якобы проверкой, похоже, решать не собираются.



Какие ещё есть рычаги воздействия, куда можно обратиться? Обратная сторона "банка без отделений" состоит в том, что нету физического места, того же отдела мониторинга или головного офиса, куда можно приехать и решить все вопросы. В целом впечатление, что правая рука не знает, что делает левая, техподдержка только и умеет, что предоставлять недостоверные данные для успокоения клиента, а в реальности никто никакой информацией не владеет. Здравствуйте, ситуация следующая. Согласно устной договорённости пользовался картой товарища, в т.ч. для пополнения своей карты моно, затем возвращая долг наличкой или со своей карты. В определённый момент он со мной рассорился на почве финансовых отношений с нашим общим знакомым и затем, видимо чтобы подгадить, накатал жалобу через МПС об одной из транзакций на 3к грн, что якобы средства были списаны с его карты без его ведома.Со мной связались из отдела мониторинга монобанка за разъяснениями по данному вопросу и с 7-го августа заблокировали карту целиком (а не только заморозили конкретную транзакцию), говоря что блокировка продлится до конца рассмотрения, на тот момент было потрачено 30к грн кредитного лимита и льготный период до конца августа.Далее неоднократно связывался и со службой поддержки по телеграму и телефону, и с отделом мониторинга по email - всегда получая ответ "сейчас максимально ускорим рассмотрение заявки", "подождите ещё немного", "ответ дадим ориентировочно 22-го сентября". Отказывались дать письменный отказ в разблокировке карточкиПорой, уже в октябре, даже звучали ответы "вам уже был дан ответ по электронной почте, нет, переслать его повторно мы не можем", "по результату анализа информации из многих источников принято решение о прекращение вашего обслуживания в нашем банке", "результат проверки можно получить только в Universal Bank обратившись бумажным письмом" О.о Последний полученный ответ 13-го ноября "когда будет результат с вами свяжутся".При этом постоянно пишут и названивают "срочно внесите ХХХ грн, а то заблокируем выезд за границу/не дадим получить биометрический паспорт", но проблему с затянувшейся на три месяца якобы проверкой, похоже, решать не собираются.Какие ещё есть рычаги воздействия, куда можно обратиться? Обратная сторона "банка без отделений" состоит в том, что нету физического места, того же отдела мониторинга или головного офиса, куда можно приехать и решить все вопросы. В целом впечатление, что правая рука не знает, что делает левая, техподдержка только и умеет, что предоставлять недостоверные данные для успокоения клиента, а в реальности никто никакой информацией не владеет.



А чего люди после того, как настал полный п-ц начинают жаловаться вместо заблаговременного поиска помощи?



НЕТ, 3 месяца бесполезных связей с поддержкой - это не поиск помощи и это можно было понять ещё после просроченных первых сроков ожидаемого решения вопроса.



Обратились бы вы сюда 2 месяца назад - вам бы объяснили, что нужно отправить платеж для погашения кредитной задолженности независимо от блокировки счета.

Будь это СЕП (по реквизитам) или скорее всего Платеж для погашения кредитной задолженности (Универсал банку по номеру кредитного договора) или третий способ решения вопроса - вам бы кто-то знающий подсказал. Кстати, даже Лайфсел (paycell) позволяет подобные платежи.



А теперь смысл писать это вот все о банке? Поддержка банка заинтересована в благосостоянии СВОЕГО БАНКА в первую очередь, а о клиенте лишь постольку, поскольку это хорошо для банка. Ну а если вы наивно полагали, что это не так, то вы дважды... нет, трижды шляпанулись.

Когда использовали чужую карту, когда не смогли выкрутиться с объяснением того платежа (сам друг сам и перевел/купил в счёт усного долга мне итд) и ещё и 3 месяца судя по вашим же словами на попе сидели, ожидая Чуда.



Короче, Банк НЕ ВИНОВАТ, и вы сами это признали в своем сообщении.

БОЛЕЕ ТГО, поддержка вам уже ответила на ваш же вопрос - в Универсал Банк.



А чего люди после того, как настал полный п-ц начинают жаловаться вместо заблаговременного поиска помощи?

НЕТ, 3 месяца бесполезных связей с поддержкой - это не поиск помощи и это можно было понять ещё после просроченных первых сроков ожидаемого решения вопроса.

Обратились бы вы сюда 2 месяца назад - вам бы объяснили, что нужно отправить платеж для погашения кредитной задолженности независимо от блокировки счета.

Будь это СЕП (по реквизитам) или скорее всего Платеж для погашения кредитной задолженности (Универсал банку по номеру кредитного договора) или третий способ решения вопроса - вам бы кто-то знающий подсказал. Кстати, даже Лайфсел (paycell) позволяет подобные платежи.

А теперь смысл писать это вот все о банке? Поддержка банка заинтересована в благосостоянии СВОЕГО БАНКА в первую очередь, а о клиенте лишь постольку, поскольку это хорошо для банка. Ну а если вы наивно полагали, что это не так, то вы дважды... нет, трижды шляпанулись.

Когда использовали чужую карту, когда не смогли выкрутиться с объяснением того платежа (сам друг сам и перевел/купил в счёт усного долга мне итд) и ещё и 3 месяца судя по вашим же словами на попе сидели, ожидая Чуда.

Короче, Банк НЕ ВИНОВАТ, и вы сами это признали в своем сообщении.

БОЛЕЕ ТГО, поддержка вам уже ответила на ваш же вопрос - в Универсал Банк.

Я вам мог бы посоветовать ещё обратиться в полицию с заявлением: друг выдал усную доверенность на проведение операции... в учет долга или еще что... Подтверждением служит знание реквизитов карты, частые переводы на мою карту итд... Но так как это долгий и малоперспективный процесс (возможно потребуется суд), да и судя по тому, как вы решаете ситуацию - никакие вам советы не помогут, а за ручку вас никто вводить не будет.

карта друга, а блоканули тебя.

какая-то супер жалоба на 3тыс v57 Повідомлень: 2366 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 21:01 Re: Monobank Wlad is Love, Вы испортили себе кредитную историю из-за просрочки более 90 дней. Как упоминали выше погасите полностью задолженность по реквизитам и, скорее всего, сделайте это через кассу с получением квитанции об уплате. В начале месяца проверьте долг по карте и загасить под ноль.



Судя по ситуации, друзей Вы не умеете выбирать. Да и почему не смогли решить вопросы своими платежными картами? MASolomko

