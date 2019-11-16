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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1586158715881589 Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15 Wlad is Love написав: ... ...

Дружба дружбой, а служба службой.

Мутные договоренности всегда вылазят боком.

И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть твортся.



По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.



А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки. Дружба дружбой, а служба службой.Мутные договоренности всегда вылазят боком.И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть твортся.По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки. curiousobro Повідомлень: 2433 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 21:46 Re: Monobank От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.

И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.

Всё остальное лирика. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1911 З нами з: 18.05.16 Подякував: 262 раз. Подякували: 208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 22:26 Фантом написав: От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.

И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.

Всё остальное лирика. От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.Всё остальное лирика.

Дык что дал - по тому и судим.



Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.

И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"



И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),



Но пшелнах все равно случился.



Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?



Поэтому и говорим, что мутно.



Зы

Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.

Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать. Дык что дал - по тому и судим.Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),Но пшелнах все равно случился.Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?Поэтому и говорим, что мутно.ЗыКстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать. curiousobro Повідомлень: 2433 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1586158715881589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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