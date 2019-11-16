Фантом написав:
От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.
Дык что дал - по тому и судим.
Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.
И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"
И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),
Но пшелнах все равно случился.
Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?
Поэтому и говорим, что мутно.
Зы
Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.
Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать.