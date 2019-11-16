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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1586158715881589
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15

  Wlad is Love написав:...

Дружба дружбой, а служба службой.
Мутные договоренности всегда вылазят боком.
И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть твортся.

По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.

А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:46

Re: Monobank

От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:26

  Фантом написав:От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.

Дык что дал - по тому и судим.

Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.
И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"

И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),

Но пшелнах все равно случился.

Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?

Поэтому и говорим, что мутно.

Зы
Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.
Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать.
curiousobro
 
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