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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15
Wlad is Love написав:
...
Дружба дружбой, а служба службой.
Мутные договоренности всегда вылазят боком.
И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть твортся.
По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.
А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки.
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curiousobro
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:46
От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:26
Фантом написав:
От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.
Дык что дал - по тому и судим.
Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.
И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"
И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),
Но пшелнах все равно случился.
Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?
Поэтому и говорим, что мутно.
Зы
Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.
Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать.
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curiousobro
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:09
novichok написав: Shustoff написав: vlad123 написав:novichok
если вопрос как я действовал в ТАСе...то
1) пришел в отделение сказал манагеру хочу получить usd по депо от МОНО, он ответил в кассу
2) касса сказала ок. Только надо открыть транзитный счёт через менеджера ...менеджер сказал ок только открытие транзитного счёта в usd с комиссией. Я сказал а по другому без комиса можно ...он сказал нет.?
3) набрал гор линию МОНО...ОТВЕТИЛИ ЕДЬ В УНИВЕРСАЛ
4) ПРИЕХАЛ...в приложении оформил снятие депозита и выбрал отделение и ближайшую дату (на завтра) но снял сегодня указав код подтверждения полученный от Моно....ВСЁ...
Похоже на самоуправство или некомпетентность манагеров ТАСа по месту.
Получил сегодня в Тасике, все бесплатно и 10 минут времени. Киев, Крещатик17
а расскажите, как всё было, novichok, тоже собираюсь депо открыть (гривневые) и тоже через ТАС снимать придется тк в нашем прекрасном городе Универсала нет.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:15
И ещё пару вопросов по депо:
1) когда выплачиваются % - в дату открытия (как в Привате) или первого числа (как в ТАСе)?
2) если при открытии депо указать 'с капитализацией' можно будет потом поменять на 'на карту'?
3) с гривневой карты можно где-то деньги (% по депо) без комиссии снимать кроме Универсала?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:30
asti написав:
И ещё пару вопросов по депо:
1) когда выплачиваются % - в дату открытия (как в Привате) или первого числа (как в ТАСе)?
2) если при открытии депо указать 'с капитализацией' можно будет потом поменять на 'на карту'?
3) с гривневой карты можно где-то деньги (% по депо) без комиссии снимать кроме Универсала?
1) дата открытия.
2) да, меняйте хоть через 2 минуты (в приложении Мони).
3) Универсал, ТАС и А-банк (ещё не проверено никем, вроде).
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