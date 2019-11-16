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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1586158715881589
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15

  Wlad is Love написав:...

Дружба дружбой, а служба службой.
Мутные договоренности всегда вылазят боком.
И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть твортся.

По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.

А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:46

Re: Monobank

От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:26

  Фантом написав:От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.
И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.
Всё остальное лирика.

Дык что дал - по тому и судим.

Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.
И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"

И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),

Но пшелнах все равно случился.

Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?

Поэтому и говорим, что мутно.

Зы
Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.
Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:09

  novichok написав:
  Shustoff написав:
  vlad123 написав:novichok если вопрос как я действовал в ТАСе...то
1) пришел в отделение сказал манагеру хочу получить usd по депо от МОНО, он ответил в кассу
2) касса сказала ок. Только надо открыть транзитный счёт через менеджера ...менеджер сказал ок только открытие транзитного счёта в usd с комиссией. Я сказал а по другому без комиса можно ...он сказал нет.?
3) набрал гор линию МОНО...ОТВЕТИЛИ ЕДЬ В УНИВЕРСАЛ
4) ПРИЕХАЛ...в приложении оформил снятие депозита и выбрал отделение и ближайшую дату (на завтра) но снял сегодня указав код подтверждения полученный от Моно....ВСЁ...
Похоже на самоуправство или некомпетентность манагеров ТАСа по месту.
Получил сегодня в Тасике, все бесплатно и 10 минут времени. Киев, Крещатик17
а расскажите, как всё было, novichok, тоже собираюсь депо открыть (гривневые) и тоже через ТАС снимать придется тк в нашем прекрасном городе Универсала нет.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:15

И ещё пару вопросов по депо:
1) когда выплачиваются % - в дату открытия (как в Привате) или первого числа (как в ТАСе)?
2) если при открытии депо указать 'с капитализацией' можно будет потом поменять на 'на карту'?
3) с гривневой карты можно где-то деньги (% по депо) без комиссии снимать кроме Универсала?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:30

  asti написав:И ещё пару вопросов по депо:
1) когда выплачиваются % - в дату открытия (как в Привате) или первого числа (как в ТАСе)?
2) если при открытии депо указать 'с капитализацией' можно будет потом поменять на 'на карту'?
3) с гривневой карты можно где-то деньги (% по депо) без комиссии снимать кроме Универсала?


1) дата открытия.
2) да, меняйте хоть через 2 минуты (в приложении Мони).
3) Универсал, ТАС и А-банк (ещё не проверено никем, вроде).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:06

  jay2004 написав:
  asti написав:И ещё пару вопросов по депо:
3) с гривневой карты можно где-то деньги (% по депо) без комиссии снимать кроме Универсала?

3) Универсал, ТАС и А-банк (ещё не проверено никем, вроде).

А-Банка под большим вопросом, у меня на днях показывало только первые два. А-банк когда-то планировался, но, вероятно, не срослось.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:29

Понятно. Спасибо. Вроде ничего...
Будем сотрудничать, значит...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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