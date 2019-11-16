Додано: Суб 16 лис, 2019 21:46

От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.

И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.

Всё остальное лирика.

Кто не пьёт, тот не рискует.