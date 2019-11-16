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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:14

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:В банках не бывает социализма с халявой, тем более в коммерческих банках.

Комунізм має клієнт будувати...щоб блага лилися суцільним потоком.
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