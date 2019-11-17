Комунізм має клієнт будувати...щоб блага лилися суцільним потоком.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:14
Re: Monobank
Комунізм має клієнт будувати...щоб блага лилися суцільним потоком.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:05
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:35
Re: Monobank
Это всё конечно смешно. Транзит, нету прибыли и т.д.
Но как говорит Импринтер, банк который ложит с прибором на законодательство и собственное ДКБО, блокируя средства своих клиентов, переходит в разряд говнобанков.
Лично я свёл своё сотрудничество до нуля.
А вам самим решать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:04
Monobank
Уважаемые свинорылы. Выбрала в Моне в этом месяце категорию с животными и 10% за свои. Поделитесь плиз в каких зоомагазинах кошерный МСС. Спасибо.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:15
Є життя без Моно..
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:03
Например,
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:08
Ещё в онлайне -
zootovary.com
Но в офлайновых магазинах могут быть сюрпризы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:41
У zoocomplex для онлайн-оплаты нуна выбирать Пэй4, а у zootovary в Киеве ток офлайн-оплата и правильный МСС настроен у Правэкса, а у УкрСиба - нее ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:05
До ~160к + % = 200
За 3 квартал убыток 3.5 ляма.
Если что решать, то лучше Ощад Инфинити или газом травить.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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