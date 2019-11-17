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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1588158915901591
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:08

Re: Monobank

clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:
  dengon написав:[quote="4796758:pcust32"]Уважаемые свинорылы. Выбрала в Моне в этом месяце категорию с животными и 10% за свои. Поделитесь плиз в каких зоомагазинах кошерный МСС. Спасибо.

Например, https://zoocomplex.com.ua/

Ещё в онлайне -
zootovary.com
Но в офлайновых магазинах могут быть сюрпризы
У zoocomplex для онлайн-оплаты нуна выбирать Пэй4, а у zootovary в Киеве ток офлайн-оплата и правильный МСС настроен у Правэкса, а у УкрСиба - нее ))[/quote]Выбирать любой город, с доставкой интаймом, а в комментарии писать куда и когда в Киеве привезти. Тогда появляется онлайн оплата. Метод озвучен их менеджерами и работает не первый год , проверено
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:19

Re: Monobank

  Alex_ki написав:Выбирать любой город, с доставкой интаймом, а в комментарии писать куда и когда в Киеве привезти. Тогда появляется онлайн оплата. Метод озвучен их менеджерами и работает не первый год , проверено

Кх. Лично проверяли?
По Киеву нема Интайма и НП у zootovary. Поэтому прийдется выбрать шото типа Бровары, указать реальный номер склада. Ввести комент там уже нема де, поэтому если таки отправят на Бровары :shock: то прийдется за свой счет еще заниматься и переадресацией :lol: :lol:
Я просто хожу к проверенному ПОСу, так и грю продавцу: мне мой любимый, с красной лейбой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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