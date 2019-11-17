Alex_ki написав:
Выбирать любой город, с доставкой интаймом, а в комментарии писать куда и когда в Киеве привезти. Тогда появляется онлайн оплата. Метод озвучен их менеджерами и работает не первый год , проверено
Кх. Лично проверяли?
По Киеву нема Интайма и НП у zootovary. Поэтому прийдется выбрать шото типа Бровары, указать реальный номер склада. Ввести комент там уже нема де, поэтому если таки отправят на Бровары
то прийдется за свой счет еще заниматься и переадресацией
Я просто хожу к проверенному ПОСу, так и грю продавцу: мне мой любимый, с красной лейбой
... делайте хоть что-нибудь!