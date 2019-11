Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

#<1 ... 1588158915901591 Додано: Пон 18 лис, 2019 11:08 Re: Monobank clientage написав: Вкладчик1234 написав: dengon написав: [quote="4796758:pcust32"]Уважаемые свинорылы. Выбрала в Моне в этом месяце категорию с животными и 10% за свои. Поделитесь плиз в каких зоомагазинах кошерный МСС. Спасибо. [quote="4796758:pcust32"]Уважаемые свинорылы. Выбрала в Моне в этом месяце категорию с животными и 10% за свои. Поделитесь плиз в каких зоомагазинах кошерный МСС. Спасибо.

Например, https://zoocomplex.com.ua/ Например,

Ещё в онлайне -

zootovary.com

Но в офлайновых магазинах могут быть сюрпризы Ещё в онлайне -zootovary.comНо в офлайновых магазинах могут быть сюрпризы У zoocomplex для онлайн-оплаты нуна выбирать Пэй4, а у zootovary в Киеве ток офлайн-оплата и правильный МСС настроен у Правэкса, а у УкрСиба - нее ))[/quote]Выбирать любой город, с доставкой интаймом, а в комментарии писать куда и когда в Киеве привезти. Тогда появляется онлайн оплата. Метод озвучен их менеджерами и работает не первый год , проверено У zoocomplex для онлайн-оплаты нуна выбирать Пэй4, а у zootovary в Киеве ток офлайн-оплата и правильный МСС настроен у Правэкса, а у УкрСиба - нее ))[/quote]Выбирать любой город, с доставкой интаймом, а в комментарии писать куда и когда в Киеве привезти. Тогда появляется онлайн оплата. Метод озвучен их менеджерами и работает не первый год, проверено «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 599 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 56 раз.



Вопрос 1: почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы? Кстати, та его приватовская карточка всё ещё заблокирована, так что и он сам заинтересован в скорейшем разрешении вопроса.



Slx написав: А чего люди после того, как настал полный п-ц начинают жаловаться вместо заблаговременного поиска помощи?



НЕТ, 3 месяца бесполезных связей с поддержкой - это не поиск помощи и это можно было понять ещё после просроченных первых сроков ожидаемого решения вопроса. А чего люди после того, как настал полный п-ц начинают жаловаться вместо заблаговременного поиска помощи?НЕТ, 3 месяца бесполезных связей с поддержкой - это не поиск помощи и это можно было понять ещё после просроченных первых сроков ожидаемого решения вопроса. Резонное замечание. Я случайно загуглил этот форум, до того мне казалось, что единственный способ - это оставлять негативные отзывы на сайтах про банки и мне не хотелось выносить вопрос в публичную плоскость.



Мне было интересно добиться справедливости бодаясь с техподдержкой/коллекторами/кем-либо ещё, я внутренне выделил для себя лимит в один килобакс - средства, которые мне не жалко потерять в случае неудачи.



Не моя вина, что 3 месяца связи с техподдержкой и службой мониторинга бесполезны.



Slx написав: Короче, Банк НЕ ВИНОВАТ, и вы сами это признали в своем сообщении.

БОЛЕЕ ТОГО, поддержка вам уже ответила на ваш же вопрос - в Универсал Банк. Короче, Банк НЕ ВИНОВАТ, и вы сами это признали в своем сообщении.БОЛЕЕ ТОГО, поддержка вам уже ответила на ваш же вопрос - в Универсал Банк. Банк, наверное, не виноват согласно букве договора. Он ВИНОВАТ в непредоставлении достоверной информации и вообще в затягивании этого процесса. Я полагал, что непогашение в грейс период хоть как-то поможет обратить внимание на мою ситуацию и ускорить рассмотрение, но они тупо переключили меня на отдел по работе с должниками и ничего не делают с основной проблемой.



Slx написав: Я вам мог бы посоветовать ещё обратиться в полицию с заявлением: друг выдал устную доверенность на проведение операции... в учет долга или еще что... Подтверждением служит знание реквизитов карты, частые переводы на мою карту итд... Но так как это долгий и малоперспективный процесс (возможно потребуется суд), да и судя по тому, как вы решаете ситуацию - никакие вам советы не помогут, а за ручку вас никто вводить не будет. Я вам мог бы посоветовать ещё обратиться в полицию с заявлением: друг выдал устную доверенность на проведение операции... в учет долга или еще что... Подтверждением служит знание реквизитов карты, частые переводы на мою карту итд... Но так как это долгий и малоперспективный процесс (возможно потребуется суд), да и судя по тому, как вы решаете ситуацию - никакие вам советы не помогут, а за ручку вас никто вводить не будет. Спасибо, хороший вариант, до такого не додумался. К счастью, не нужно - как оказалось, друг совершенно не отрицает наличие договорённости. Я полагал, что в рамках диспута по линии МПС и будет что-то вроде такого спора "была договорённость" - "не было", но что-то пошло не так.



v57 написав: шото мутно

карта друга, а блоканули тебя.

какая-то супер жалоба на 3тыс шото мутнокарта друга, а блоканули тебя.какая-то супер жалоба на 3тыс Перевод с его приватовской на мою монобанковскую через пополнение в приложении монобанка. Ему даже не сказали, кому перевод ушел



MASolomko написав: Wlad is Love, Вы испортили себе кредитную историю из-за просрочки более 90 дней. Как упоминали выше погасите полностью задолженность по реквизитам и, скорее всего, сделайте это через кассу с получением квитанции об уплате. В начале месяца проверьте долг по карте и загасить под ноль.



Судя по ситуации, друзей Вы не умеете выбирать. Да и почему не смогли решить вопросы своими платежными картами? Wlad is Love, Вы испортили себе кредитную историю из-за просрочки более 90 дней. Как упоминали выше погасите полностью задолженность по реквизитам и, скорее всего, сделайте это через кассу с получением квитанции об уплате. В начале месяца проверьте долг по карте и загасить под ноль.Судя по ситуации, друзей Вы не умеете выбирать. Да и почему не смогли решить вопросы своими платежными картами? Вопрос 2: кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла).



Про друзей, для меня эта ситуация "дякую Боже, що взяв грошима" - лет 20 дружбы и хорошо, что вылезли проблемы в такой безобидной ситуации. Злого умысла в жалобе не было, по-видимому, зря я разозлился и не связался с товарищем в тот же день.



Я не хотел пополнять карту продолжая грейс, учитывая, что пользоваться я ей не могу и за 24 дня августа мне вообще никакой информации предоставлено не было. Думал, это обратит их внимание на мою проблему и ускорит решение вопроса. Практически уверен, что и выведенная в ноль карта до сих пор оставалась бы заблокированной.



curiousobro написав: Дружба дружбой, а служба службой.

Мутные договоренности всегда вылазят боком.

И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть творятся. Дружба дружбой, а служба службой.Мутные договоренности всегда вылазят боком.И да, не слыша вторую сторону, я никогда не поверю в ваши слова. Потому что все лгут, а у вас тут явно какая-то муть творятся. До поры до времени всё было прозрачно) Мне нечего скрывать, мы с товарищем одалживали нашему общему знакомому ранее, у него где-то с лям долгов по кредитам, планирует идти на банкротство. Тут мы решили помочь ему с выкупом браслета из ломбарда за 24к - и уговор был, что я закидываю 6к своих, товарищ 18к с кредитки И забирает браслет сразу после выкупа (я тогда в командировке во Львове был), а я погашу кредитку с зарплаты - типа будет у нас залог лежать, а знакомый будет потихоньку отдавать. По итогу товарищ поленился идти сразу, хотя это было очень четко оговорено - знакомый ненадёжный - и тот перезаложил браслет повторно, а деньги спустил на другие нужды. Вторая сторона вам сказала бы, что это мои проблемы и 18к я должен закидывать несмотря на испарившийся браслет О.о Причем аргументация "ну, у тебя же выше зарплата, для тебя это не проблема".



curiousobro написав: По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.



А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки. По сути - Вам только гасить свой долг и пеню, которые банк начислил справедливо за свои кредитные деньги.А вопрос блокировки вы уже вряд ли решите, если они решили разорвать стосунки. Вопрос 3: более интересный вариант по долгу/пене могут предложить только ещё через несколько месяцев, когда замаячит суд на горизонте, иначе никак? Сказать, что погашу весь долг сразу если разблокируют ту карту или выпустят новую им неинтересно?



Фантом написав: От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.

И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.

Всё остальное лирика. От прям все, на стороне Мони. Да эти говнюки "рвут стосунки" за простые переводы между своими картами, без всяких объяснений. Это я вам как пострадавший говорю.И причина тут простая, нету с клиента прибыли (покупок, депозитов, снятия налички или платежей), пшёл нах.Всё остальное лирика. Вот это интересное наблюдение. Если им пофигу на репутацию, то выгоднее не решать диспут поскорее, а чтобы накапало побольше пени и просрочки. Я активно пользовался картой для покупок и немного наличку снимал с кредитных средств, но ни разу не выходил из грейса.



curiousobro написав: Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.

И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"



И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),



Но пшелнах все равно случился.



Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?



Поэтому и говорим, что мутно.



Зы

Кстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.

Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать. Вроде не свинорыл(потому что сидит в кредите на 30к), но почему-то пользовался картой товарища, а не своей.И товаришь пожаловался в мпс, а не спросил у него вернуть бабло и больше не трогать его карту. Или поссорились, чувак после ссоры без задней мысли такой "а не взять ли у него 3к, а шо тут такова?"И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),Но пшелнах все равно случился.Или вы считаете,что банк должен простить ему 30к?Поэтому и говорим, что мутно.ЗыКстати с позиции банка транзит - это тоже мутно.Доказывай потом проверке с нбу шо тут этот умник творит. Легче послать и не доказывать. Не был знаком с этой терминологией, я скорее удав - "Спокойно, методично гасят грейс в последнее число грейс-периода.". Было потрачено 30к из 50к кредитного лимита, они пару раз списали просрочки, потом снизили лимит до 38600 и закрыли вход в приложение.



Как сегодня оказалось, зря я на товарища наговаривал, он был даже не в курсе, что на меня пожаловался. При этом ему мои пояснения, данные ещё 7-го августа, никто не показывал. Его приватовскую карточку тоже заблокировали с тех пор и тупо кормят завтраками "заявка на рассмотрении специалистов, мы вам сообщим как только будет результат".



Я не считаю, что 30к мне должны простить, я считаю, что банк, заинтересованный в своей репутации и удовлетворении клиентов должен

1) Разобраться, почему разбирательство длится вот уже четвёртый месяц, какой-либо информации о рассмотрении её клиенту не предоставляется

2) Применить меры дисциплинарного взыскания к халатным сотрудникам, которые допустили данную ситуацию

3) Извиниться за доставленные неудобства и разблокировать карту со списанием всех несправедливо начисленных процентов и грейсом до конца текущего месяца

Да, я идеалист



И, наконец, мой изначальный вопрос

Какие ещё есть рычаги воздействия, куда можно обратиться? Обратная сторона "банка без отделений" состоит в том, что нету физического места, того же отдела мониторинга или головного офиса, куда можно приехать и решить все вопросы. В целом впечатление, что правая рука не знает, что делает левая, техподдержка только и умеет, что предоставлять недостоверные данные для успокоения клиента, а в реальности никто никакой информацией не владеет. Вопрос 4: как пробиться через заслон первой линии саппорта, которая ничего не понимает? Куда можно пожаловаться на нерасторопность отдела мониторинга? Банк-то без отделений, сегодня присылали инфу, что за мной может отправиться выездная группа - но где её встречать не сказали, мол, те приезжают по месту прописки/работы сами.



Вопрос 5: если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело? по поводу ситуации : оказалось, что товарищ не пытался мне подгадить, он даже не в курсе, что эта транзакция - пополнение моей карты. Полагал, что это какая-то из микрофинансовых организаций у него списала.почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы? Кстати, та его приватовская карточка всё ещё заблокирована, так что и он сам заинтересован в скорейшем разрешении вопроса.Резонное замечание. Я случайно загуглил этот форум, до того мне казалось, что единственный способ - это оставлять негативные отзывы на сайтах про банки и мне не хотелось выносить вопрос в публичную плоскость.Мне было интересно добиться справедливости бодаясь с техподдержкой/коллекторами/кем-либо ещё, я внутренне выделил для себя лимит в один килобакс - средства, которые мне не жалко потерять в случае неудачи.Не моя вина, что 3 месяца связи с техподдержкой и службой мониторинга бесполезны.Банк, наверное, не виноват согласно букве договора. Он ВИНОВАТ в непредоставлении достоверной информации и вообще в затягивании этого процесса. Я полагал, что непогашение в грейс период хоть как-то поможет обратить внимание на мою ситуацию и ускорить рассмотрение, но они тупо переключили меня на отдел по работе с должниками и ничего не делают с основной проблемой.Спасибо, хороший вариант, до такого не додумался. К счастью, не нужно - как оказалось, друг совершенно не отрицает наличие договорённости. Я полагал, что в рамках диспута по линии МПС и будет что-то вроде такого спора "была договорённость" - "не было", но что-то пошло не так.Перевод с его приватовской на мою монобанковскую через пополнение в приложении монобанка. Ему даже не сказали, кому перевод ушелкредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла).Про друзей, для меня эта ситуация "дякую Боже, що взяв грошима" - лет 20 дружбы и хорошо, что вылезли проблемы в такой безобидной ситуации. Злого умысла в жалобе не было, по-видимому, зря я разозлился и не связался с товарищем в тот же день.Я не хотел пополнять карту продолжая грейс, учитывая, что пользоваться я ей не могу и за 24 дня августа мне вообще никакой информации предоставлено не было. Думал, это обратит их внимание на мою проблему и ускорит решение вопроса. Практически уверен, что и выведенная в ноль карта до сих пор оставалась бы заблокированной.До поры до времени всё было прозрачно) Мне нечего скрывать, мы с товарищем одалживали нашему общему знакомому ранее, у него где-то с лям долгов по кредитам, планирует идти на банкротство. Тут мы решили помочь ему с выкупом браслета из ломбарда за 24к - и уговор был, что я закидываю 6к своих, товарищ 18к с кредитки И забирает браслет сразу после выкупа (я тогда в командировке во Львове был), а я погашу кредитку с зарплаты - типа будет у нас залог лежать, а знакомый будет потихоньку отдавать. По итогу товарищ поленился идти сразу, хотя это было очень четко оговорено - знакомый ненадёжный - и тот перезаложил браслет повторно, а деньги спустил на другие нужды. Вторая сторона вам сказала бы, что это мои проблемы и 18к я должен закидывать несмотря на испарившийся браслет О.о Причем аргументация "ну, у тебя же выше зарплата, для тебя это не проблема".более интересный вариант по долгу/пене могут предложить только ещё через несколько месяцев, когда замаячит суд на горизонте, иначе никак? Сказать, что погашу весь долг сразу если разблокируют ту карту или выпустят новую им неинтересно?Вот это интересное наблюдение. Если им пофигу на репутацию, то выгоднее не решать диспут поскорее, а чтобы накапало побольше пени и просрочки. Я активно пользовался картой для покупок и немного наличку снимал с кредитных средств, но ни разу не выходил из грейса.Не был знаком с этой терминологией, я скорее удав - "Спокойно, методично гасят грейс в последнее число грейс-периода.". Было потрачено 30к из 50к кредитного лимита, они пару раз списали просрочки, потом снизили лимит до 38600 и закрыли вход в приложение.Как сегодня оказалось, зря я на товарища наговаривал, он был даже не в курсе, что на меня пожаловался. При этом ему мои пояснения, данные ещё 7-го августа, никто не показывал. Его приватовскую карточку тоже заблокировали с тех пор и тупо кормят завтраками "заявка на рассмотрении специалистов, мы вам сообщим как только будет результат".Я не считаю, что 30к мне должны простить, я считаю, что банк, заинтересованный в своей репутации и удовлетворении клиентов должен1) Разобраться, почему разбирательство длится вот уже четвёртый месяц, какой-либо информации о рассмотрении её клиенту не предоставляется2) Применить меры дисциплинарного взыскания к халатным сотрудникам, которые допустили данную ситуацию3) Извиниться за доставленные неудобства и разблокировать карту со списанием всех несправедливо начисленных процентов и грейсом до конца текущего месяцаДа, я идеалистИ, наконец, мой изначальный вопроскак пробиться через заслон первой линии саппорта, которая ничего не понимает? Куда можно пожаловаться на нерасторопность отдела мониторинга? Wlad is Love Повідомлень: 2 З нами з: 16.11.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз.

Кх. Лично проверяли?

По Киеву нема Интайма и НП у zootovary. Поэтому прийдется выбрать шото типа Бровары, указать реальный номер склада. Ввести комент там уже нема де, поэтому если таки отправят на Бровары то прийдется за свой счет еще заниматься и переадресацией

clientage 1

Повідомлень: 29616 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2364 раз. Подякували: 3425 раз.

Flamingo

Повідомлень: 3295 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 675 раз.

