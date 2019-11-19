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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1589159015911592
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:33

Зажимают кешбэк за Эльдорадо. Поддержка разбирается второй день.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:59

  rollo написав:Зажимают кешбэк за Эльдорадо. Поддержка разбирается второй день.

Я 31 октября купил чайник там Идеей через сайт. И нафиг ту Моно! Кэшбек тот же, а льготный на месяц дольше получился.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:18

Re: Monobank

  curiousobro написав:И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),

Какая прибыль? Погасил потратил в грейсе и прибыли 0.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:54

  ol_zy написав:
  curiousobro написав:И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),

Какая прибыль? Погасил потратил в грейсе и прибыли 0.

Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:06

Re: Monobank

  curiousobro написав:Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.

Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему :)
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07

  Monk23 написав:
  curiousobro написав:Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.

Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему :)

Тогда вообще спонсор :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:21

Re: Monobank

Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:36

  Кочевник написав:Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.

Валюту?
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