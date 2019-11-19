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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:33
Зажимают кешбэк за Эльдорадо. Поддержка разбирается второй день.
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rollo
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:59
rollo написав:
Зажимают кешбэк за Эльдорадо. Поддержка разбирается второй день.
Я 31 октября купил чайник там Идеей через сайт. И нафиг ту Моно! Кэшбек тот же, а льготный на месяц дольше получился.
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Vorlon
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:18
curiousobro написав:
И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),
Какая прибыль? Погасил потратил в грейсе и прибыли 0.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:54
ol_zy написав: curiousobro написав:
И прибыль с него вроде моня имел (см 30к долга),
Какая прибыль? Погасил потратил в грейсе и прибыли 0.
Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
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curiousobro
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:06
curiousobro написав:
Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему
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Monk23
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:07
Monk23 написав: curiousobro написав:
Ну дристи.
А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах.
Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему
Тогда вообще спонсор
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curiousobro
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:21
Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.
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Кочевник
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:36
Кочевник написав:
Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.
Валюту?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:46
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.
Валюту?
Мені все одно. Ключове слово було - "на комісію вистачить залишку".
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Кочевник
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