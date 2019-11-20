curiousobro написав:Ну дристи. А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах. Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему
curiousobro написав:Ну дристи. А интерчейнж с пониженным КБ за кредитные забыли? А может и не в грейсе сидел, а плотненько на минимальных платежах. Опять таки автор опуса пропал, так что можно только предполагать.
Написал же что нал снимал, даже кредитный судя по всему
Кочевник написав:Сьогодні сам бачив, як смузіст в касі ТАСа знімав нал з карти Котобанку.
Валюту?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Только розетка, походу не готова. Из предложенных товаров наверно 1 из 10 говорит, что его можно купить в ПЧ. Остальное или приватовское ОЧ или ссылка на мастеркард с его акцией на яФон11. Мутно как-то.