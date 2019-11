Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1590159115921593 Додано: Чет 21 лис, 2019 07:08 Re: Monobank Wlad is Love написав: Вопрос 1: почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы? почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы? А кто-то обещал, что донесут? Он пожаловался в свой банк, те пожаловались в международною платёжную систему — последние принимают разбор полётов. Потом от них вердикт или посылают, или удовлетворяют жалобу.



Теперь, если друг разъяснит банку, что погорячился с заявлением и выяснил, что транзакция законная — надо банку будет уплатить штраф что ли. Компенсация расходов.



И скорее вам обоим надо дать красивое заявление в свои банки. IMHO.



Wlad is Love написав: Вопрос 2: кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла). кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла). Пока не прошли отметку 90+ дней, то наверное полностью гасите возникшую просрочку по реквизитам счёта, к которому привязана карта:

— ФИО

— ИНН

— IBAN

— Банк получателя: Универсал Банк



Реквизиты узнайте в поддержке mono, оплата через кассу банка или через интернет-банк, где могут заверить распечатанную квитанцию. Учтите, что деньги поступят на счёт в течение 3 банковских дней.

Эту карту закрыть, открыть новую. Пользоваться кредитными продуктами без просрочек более 7 дней.



Что касается кто прав, а кто нет — должен решать суд. Можете написать письменное заявление в банк, что Вам не было разъяснено о необходимости гасить карту и как это сделать после её блокировки. Сочинение на вольную тему, обратитесь к адвокату (по первому вопросу тоже можно).



Wlad is Love написав: Вопрос 5: если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело? если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело? Копию заявления о закрытии счета, справка о наличии задолженности.



Выведите остаток на счету в ноль — кредитка "войдёт" в льготный период. В начале месяца, по идеи, должны списаться проценты за использование кредитными средствами — повторно гасите в ноль и взаиморасчёт с банком произведён.



PS Что касается браслета и друга. Скорее последнему данная ситуация устраивала. Вы дали ему возможность, он это не оценил. Банки же не любят давать кредиты тем, кто обращается к микрозаймам — из-за описанной Вами истории. А кто-то обещал, что донесут? Он пожаловался в свой банк, те пожаловались в международною платёжную систему — последние принимают разбор полётов. Потом от них вердикт или посылают, или удовлетворяют жалобу.Теперь, если друг разъяснит банку, что погорячился с заявлением и выяснил, что транзакция законная — надо банку будет уплатить штраф что ли. Компенсация расходов.И скорее вам обоим надо дать красивое заявление в свои банки. IMHO.Пока не прошли отметку 90+ дней, то наверное полностью гасите возникшую просрочку по реквизитам счёта, к которому привязана карта:— ФИО— ИНН— IBAN— Банк получателя: Универсал БанкРеквизиты узнайте в поддержке mono, оплата через кассу банка или через интернет-банк, где могут заверить распечатанную квитанцию. Учтите, что деньги поступят на счёт в течение 3 банковских дней.Эту карту закрыть, открыть новую. Пользоваться кредитными продуктами без просрочек более 7 дней.Что касается кто прав, а кто нет — должен решать суд. Можете написать письменное заявление в банк, что Вам не было разъяснено о необходимости гасить карту и как это сделать после её блокировки. Сочинение на вольную тему, обратитесь к адвокату (по первому вопросу тоже можно).Копию заявления о закрытии счета, справка о наличии задолженности.Выведите остаток на счету в ноль — кредитка "войдёт" в льготный период. В начале месяца, по идеи, должны списаться проценты за использование кредитными средствами — повторно гасите в ноль и взаиморасчёт с банком произведён.PS Что касается браслета и друга. Скорее последнему данная ситуация устраивала. Вы дали ему возможность, он это не оценил. Банки же не любят давать кредиты тем, кто обращается к микрозаймам — из-за описанной Вами истории. MASolomko

Повідомлень: 1472 З нами з: 08.03.18 Подякував: 65 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1590159115921593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Oktawa Vorlon і 7 гостейМодератори: ТупУм