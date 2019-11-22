Додано: Чет 21 лис, 2019 07:08

Wlad is Love написав: Вопрос 1: почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы? почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы?

Wlad is Love написав: Вопрос 2: кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла). кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла).

Wlad is Love написав: Вопрос 5: если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело? если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело?

А кто-то обещал, что донесут? Он пожаловался в свой банк, те пожаловались в международною платёжную систему — последние принимают разбор полётов. Потом от них вердикт или посылают, или удовлетворяют жалобу.Теперь, если друг разъяснит банку, что погорячился с заявлением и выяснил, что транзакция законная — надо банку будет уплатить штраф что ли. Компенсация расходов.И скорее вам обоим надо дать красивое заявление в свои банки. IMHO.Пока не прошли отметку 90+ дней, то наверное полностью гасите возникшую просрочку по реквизитам счёта, к которому привязана карта:— ФИО— ИНН— IBAN— Банк получателя: Универсал БанкРеквизиты узнайте в поддержке mono, оплата через кассу банка или через интернет-банк, где могут заверить распечатанную квитанцию. Учтите, что деньги поступят на счёт в течение 3 банковских дней.Эту карту закрыть, открыть новую. Пользоваться кредитными продуктами без просрочек более 7 дней.Что касается кто прав, а кто нет — должен решать суд. Можете написать письменное заявление в банк, что Вам не было разъяснено о необходимости гасить карту и как это сделать после её блокировки. Сочинение на вольную тему, обратитесь к адвокату (по первому вопросу тоже можно).Копию заявления о закрытии счета, справка о наличии задолженности.Выведите остаток на счету в ноль — кредитка "войдёт" в льготный период. В начале месяца, по идеи, должны списаться проценты за использование кредитными средствами — повторно гасите в ноль и взаиморасчёт с банком произведён.PS Что касается браслета и друга. Скорее последнему данная ситуация устраивала. Вы дали ему возможность, он это не оценил. Банки же не любят давать кредиты тем, кто обращается к микрозаймам — из-за описанной Вами истории.