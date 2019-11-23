Wlad is Love написав:Вопрос 1: почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы?
А кто-то обещал, что донесут? Он пожаловался в свой банк, те пожаловались в международною платёжную систему — последние принимают разбор полётов. Потом от них вердикт или посылают, или удовлетворяют жалобу.
Теперь, если друг разъяснит банку, что погорячился с заявлением и выяснил, что транзакция законная — надо банку будет уплатить штраф что ли. Компенсация расходов.
И скорее вам обоим надо дать красивое заявление в свои банки. IMHO.
Wlad is Love написав:Вопрос 2: кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла).
Пока не прошли отметку 90+ дней, то наверное полностью гасите возникшую просрочку по реквизитам счёта, к которому привязана карта: — ФИО — ИНН — IBAN — Банк получателя: Универсал Банк
Реквизиты узнайте в поддержке mono, оплата через кассу банка или через интернет-банк, где могут заверить распечатанную квитанцию. Учтите, что деньги поступят на счёт в течение 3 банковских дней. Эту карту закрыть, открыть новую. Пользоваться кредитными продуктами без просрочек более 7 дней.
Что касается кто прав, а кто нет — должен решать суд. Можете написать письменное заявление в банк, что Вам не было разъяснено о необходимости гасить карту и как это сделать после её блокировки. Сочинение на вольную тему, обратитесь к адвокату (по первому вопросу тоже можно).
Wlad is Love написав:Вопрос 5: если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело?
Копию заявления о закрытии счета, справка о наличии задолженности.
Выведите остаток на счету в ноль — кредитка "войдёт" в льготный период. В начале месяца, по идеи, должны списаться проценты за использование кредитными средствами — повторно гасите в ноль и взаиморасчёт с банком произведён.
PS Что касается браслета и друга. Скорее последнему данная ситуация устраивала. Вы дали ему возможность, он это не оценил. Банки же не любят давать кредиты тем, кто обращается к микрозаймам — из-за описанной Вами истории.
swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?
Не в курсе конкретно этого примера, но в 99% случаев лучше выбирать местные тугрики. Чтобы не попадать на двойные-тройные конвертации, и чтобы сама конвертация проводилась не местными банками, а МПС с более-менее предсказуемыми курсами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?
Не в курсе конкретно этого примера, но в 99% случаев лучше выбирать местные тугрики. Чтобы не попадать на двойные-тройные конвертации, и чтобы сама конвертация проводилась не местными банками, а МПС с более-менее предсказуемыми курсами
Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.
swan forever написав:Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.
В Египте особо негде картой рассчитываться, разве за доп. услуги в отелях. Но, у них часто и базовая цена в USD, и терминал в USD.
swan forever написав:Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.
В Египте особо негде картой рассчитываться, разве за доп. услуги в отелях. Но, у них часто и базовая цена в USD, и терминал в USD.
у квітні сплачував за продовження номера у Шармі, картка - інджой Конкорд долар, термінал - долар. але зняло 1% (ймовірно - подвійна конвертація самого терміналу на ресепшн, оскільки % за конверт у Коко не було по інджою). А так брати картку вигідно тільки для аеропортів і д"ютіків ... Бориспіль у євро !!! В Єгипті усі ширпотребні кіоски з коврами-одягом-сувенірами ховають термінали ... КЕШ!!! Єй, дрюююг, ван долар, нєдорого !!!